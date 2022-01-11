Türkiye Gazetesi

ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Arnavutluk ve Japonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) öncesi Kuzey Kore'ye ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesinin kınadığı belirtilerek, füze denemesinin BMGK kararlarını alenen ihlal ettiği söylendi.Söz konusu ülkeler Konsey'de, Kuzey Kore'nin son füze denemesini görüşecek.

"ULULSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 6 ülke adına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 Ocak'taki balistik füze denemesini kınadıklarını belirterek, füze denemesinin BMGK kararlarını alenen ihlal ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programları arayışının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a nükleer programına ve balistik füze denemelerine son vermesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Kuzey Kore'nin, halkının refahı pahasına askeri yatırımlar yapmaya devam ettiğine dikkati çekerek, ülke halkının katı bir otoriter rejim altında giderek kötüleşen bir insani kriz ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye istikrarı bozan eylemlerden kaçınma ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için diyalog çağrısı da yaptı.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, 5 Ocak'ta denenen bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

Japonya, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "bir balistik füze fırlattığını" saptadı Japonya ve Kuzey Kore arasında gerilim tırmanıyor. Japonya, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "iki değil bir balistik füze fırlattığını", diğer unsurun "insan yapımı obje" olduğunu bildirdi.

Kuzey Kore’den gövde gösterisi: Topçu atış yarışması düzenledi Kuzey Kore savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla üst düzey yöneticilerin yer aldığı tatbikatta topçu atışları gerçekleştirdi.

ABD, Kuzey Kore'yi uyardı: Daha fazla provokasyondan kaçının ABD, dün iki balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye provokasyonlara son vermeleri konusunda uyarıda bulundu.