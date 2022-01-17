Türkiye Gazetesi

Adanın bağlı olduğu Barrow-in-Furness bölgesinin yerel yönetimi, pubın idaresini üstlenecek kralını aramaya başladığını duyurdu. 20 hektarlık bir alan üzerinde olan adada 14’üncü yüzyıldan kalma bir kale ve kamp alanları bulunuyor.

10 YILLIK KİRA SÖZLEŞMESİ

Yönetiminin ilanında Pubı idare edecek olan kişi veya kişilerin, Nisan 2022'den itibaren 10 yıllık bir kira sözleşmesiyle yönetiminin başına geçebileceğini belirtti. Yeni kral arayışının sebebi ise eski yöneticilerin adayı terk etmesi oldu.

TAÇ GİYME TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Adadaki geleneğe göre, yeni yönetici 'Piel Kralı' olarak adlandırılıyor. Yapılan taç giyme töreninde yeni kral eski bir tahta oturtuluyor. Tahta oturtturulan kralın yeni kaskı ve elinde kılıcı varken kralın başından aşağı alkol boca ediliyor.

TÜM ALANLARDA SORUMLU OLACAK

Yerel idarenin başında bulunan Ann Thomson, Piel Adası’nın özel olduğunu vurgulayarak adayın bütün alanlarda sorumlu olacağını belirtti. Adaya Nisan ve Eylül ayları arasında kısa bir gemi turu ile ulaşılabiliyor.

Adanın turistlerle dolup taşan zamanları olsa da yeni kral ya da kraliçenin adanın ıssız olduğu dönemlerde yalnızlıkla da başa çıkması gerekecek.

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