Türkiye Gazetesi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki bağlar, gün geçtikçe güçlenmeye devam ederken Emirliğin, İsrail'e teknoloji sektöründe 100 milyon dolarlık yatırım yaptığı öğrenildi.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin ulusal varlık fonu, İsrail'deki girişim sermayesi teknoloji şirketlerine 100 milyon dolar kadar yatırım yaptı.

YATIRIMIN 2 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

İsrail medyasının BAE-İsrail İş Konseyinden paylaştığı rakamlara göre iki taraf arasında normalleşme anlaşması imzalanmadan önce ticaret hacminin 2020'de 250 milyon dolar değerinde olduğu, bu rakamın 2022'de 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

BAE 2020'de İsrail ile ilişkilerinin normalleşmesinin ardından İsrail'de teknoloji alanında 100 milyon dolarlık yapacak.

İLİŞKİLER 2020'DE NORMALLEŞTİ

15 Eylül 2020’de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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