Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayinin yerli üretimleri SİHA ve İHA’ların başarısı dünya medyasında da yer buluyor. Yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Suriye, Irak, Libya ve Azerbaycan'daki başarısı, diğer ülkelerden sipariş taleplerini beraberinde getirdi.



Alman gazetesi Handelsblatt, manşet kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kullanarak "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.



Haberde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapıldı ve Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.





Alman gazetesi Handelsblatt, manşet kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kullanarak "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.



Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.



Türk SİHA'ları dengeleri değiştirdi! Washington Post gündemine taşıdı Ukrayna-Rusya arasında gerginlik dönem dönem tırmanıyor. Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Aracı SİHA’ların Ukrayna’ya satılmasının ardından bölgede değişen güç dengesi ABD basınından Washington Post’ta yer aldı.

Yunan basınında Türkiye paniği! SİHA'ları kuklalarla durdurmaya çalışacaklar Son aylarda silahlanmaya ayırdığı pay ile gündeme gelen ve birlikleri ile silah sistemlerini güçlendirmeye çalışan Yunanistan'ın medya kanadından, Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'larıyla başa çıkmak için ilginç bir yöntem gündeme getirildi. Yunan medyası, başa çıkamadıkları Türk ordusuna karşı 'aldatma taktiği' uygulanması gerektiğini belirtti.





