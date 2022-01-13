Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin kendi imkanlarıyla ürettiği ve geliştirdiği hava ürünleri dünyanın gündemine oturmuş durumda. Birçok ülke tarafından yakından takip edilen Türk yapımı savunma ürünleri, yakında Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'dan Körfez'e kadar birçok bölgede boy gösterecek. Şimdiden bile yoğun ilgi ve talep var.

DÜNYA BAYRAKTAR TB2’Yİ KONUŞUYOR

Türkiye’nin milli imkanlarıyla ürettiği SİHA Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve yaptığı başarılı operasyonlarla birçok ülkenin ilgisini çekmiş durumda. Şuana kadar Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas ve Azerbaycan'a ihraç edilen Bayraktar TB2, Arnavutluk, Letonya ve Macaristan gibi ülkelerinde ilgisini çekmiş durumda.

ANKA’NIN TALİPLERİ ARTIYOR

Bayraktar TB2’den sonra en çok dikkat çeken hava aracı ise ANKA oldu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava aracı ANKA, Tunus’un envanterine katıldı. ANKA'yı envanterine katmak isteyen bir başka ülke de Kazakistan. TUSAŞ, Kazakistan ile 3 adet ANKA İHA sistemi için anlaşma yapmıştı.

6 ADET SPARİŞ EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde 2 adet T129 ATAK taarruz helikopteri Filipinler’e teslim edildi. ATAK helikopterlerini kullanmaya başlayan ilk yabancı ülke olacak olan Filipinler'e yaklaşık 280 milyon dolar bedel ile 6 adet ATAK teslim edilecek.

MALEZYA TALİP

TUSAŞ tarafından geliştirilen eğitim ve hava desteği uçağı Hürjet, 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Henüz uçuşunu gerçekleştirmeyen Hürjet’e şimdiden talip olunmaya başlandı. Malezya Hürjet’e talip olarak 18 tane sipariş verdi.

HÜRKUŞ VE TB2 SİHA’YA TALİP

Üretim çalışmaları devam eden bir diğer uçağımız Hürkuş da şimdiden sipariş aldı. Nijer'e 12 Hürkuş satılacak. Bunun yanı sıra bu ülkeye Bayraktar TB2 SİHA da ihraç edilecek.

IRAK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Irak da Türk savuma firmaları tarafından geliştirilen silah ve sistemleri mercek altına aldı. Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Sadun geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA, 12 adet T129 ATAK helikopteri alımı için uzlaşıya vardıklarını açıkladı.

KATAR’DA TALİP

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Katar'a, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA ihraç edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay ziyaret ettiği Katar seyahatinde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de yer alması dikkat çekmişti. Katar'ın, TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim ve yakın hava desteği uçağı Hürjet ile genel maksat helikopteri Gökbey'le yakından ilgilendiği bildirilmişti.

Yunan basınında Türkiye paniği! SİHA'ları kuklalarla durdurmaya çalışacaklar Son aylarda silahlanmaya ayırdığı pay ile gündeme gelen ve birlikleri ile silah sistemlerini güçlendirmeye çalışan Yunanistan'ın medya kanadından, Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'larıyla başa çıkmak için ilginç bir yöntem gündeme getirildi. Yunan medyası, başa çıkamadıkları Türk ordusuna karşı 'aldatma taktiği' uygulanması gerektiğini belirtti.

Amerikan dergisinden Rusya iddiası: Dünya devi Türk SİHA'larına talip Amerikan dergidi The National Interest yazarı Peter Suciu, Rusya’nınTürk SİHA’ları ithal etmeyi düşündüğüne dair bir iddia ortaya atarak çarpıcı bir yazı kaleme aldı

İnsansız hava araçlarımız dünyanın dilinde: Savaşın seyrini SİHA belirler Türk SİHA’larının Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki başarısı, muhtemel Ukrayna savaşı için de örnek gösteriliyor. Asia Times gazetesi “Ukrayna’da savaşın galibini Türk droneları belirleyebilir” diye yazdı.