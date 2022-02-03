Türkiye Gazetesi

ABD, Suriye İdlib'in Atme köyü yakınlarındaki bir eve, dün gece bir F-16 savaş uçağı ve helikopter desteğiyle operasyon gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, operasyonda DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi'nin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Köyde oturanlar da yaşanılanları anlattı. Ebu Muhammed "Gece helikopter sesleri duymaya başladık. Çocuk ve kadınlar çok korkmuştu. Şiddetli patlama ve kurşun sesleri geliyordu. O sırada bölgeye havadan indirme operasyonu olduğunu öğrendik. Helikopterler bölgede saatlerce uçuş yaptı. ABD askerlerinin hedef aldığı bölgede bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Kamplarda çok büyük korku hakimdi. Megafonlardan bölgeyi terk edin diye anonslar işittik. Helikopterlerden açılan ateşlerin şiddetli sesini duyuyorduk" diye konuştu.

Atme sakinlerinden Ebu Amir de "Gece saat 1 civarında düşük irtifada uçuş yapan helikopterlerin seslerini duyduk. Sesleri çok rahatsız ediciydi. Çok korkmuştuk. Neler oluyor diye bakmak üzere evin balkonuna çıktım. Helikopterleri gözlerimle gördüm, yaklaşık 15 dakika sonra ateş açmaya başladılar. Yaklaşık bir saat sonra da makineli tüfeklerle vurdular. Megafonlarla evleri boşaltın sesleri duyuyorduk. Ancak burada bir sürü ev vardı. Hangi evlerin boşaltılacağını anlamadık. Bu sırada çocuklar çok korkmuştu. Çocukları güçlükle sakinleştirdik. Sabah uyandığımızda bilançoyu öğrendik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Suriye'de hapishane saldırıları: 77 DEAŞ’lı, 39 PKK/YPG’li öldü İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki hapishaneye düzenlediği saldırıda, 77 DEAŞ’lı terörist ile 39 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Biden: DEAŞ lideri öldürüldü ABD Başkanı Joe Biden İdlib’de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

DEAŞ ve PKK arasında kirli iş birliği Haseke’deki hapishane ve kamplar, istihbarat tezgâhıyla gerçekleştirilen çatışmaların ardından bo-şaltılıyor. Şu ana kadar 6 bin DEAŞ’lı terörist PKK/YPG’ye katıldı.