Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Veliki Novgorod kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerine düştü.



Yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin bebek arabasının karda ilerleyememesi nedeniyle bir binanın önünde durduğu ve o sırada 4 katlı binanın çatısındaki buz parçasının düştüğü görüldü.



Buz parçasının kafasına düşmesi ile yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının sırtından ve başından hafif şekilde yaralandığı, bebeğin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.



Bölge savcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.







Buz parçası üzerinde mahsur kalan çocuğu oltayla yakalayıp kurtardı Ukrayna’da Richard Gorda, başkent Kiev’de yüzeyinin büyük bölümü buz tutmuş Desenka nehrinde oltayla balık avlıyordu.