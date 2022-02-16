Türkiye Gazetesi

Hindistan’da yaşanan olay adeta ağızları açık bıraktı. 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain, 7 farklı şehirde 14 kadınla evlenip, sonrasında ise düğün paralarını alarak kayıplara karıştı. Evlendiği kadınların şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, 64 yaşındaki adamı yakaladı.

“KADINLARLA EVLENİYOR VE SONRA PARALARIYLA KAÇIYOR”

Yerel basında çıkan haberlere göre, evlenen 14 kadınında durumdan haberdar olmadığı belirtildi. Polis ekipleri, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı. Swain hakkında açıklamalarda bulunan polis ekipleri, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadeleri kullandı.

ÖNEMLİ MAKAMLARDA ÇALIŞIYORLAR

Ekipler tarafından, evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıkları söylendi. Aynı zamanda bu kadınların yüksek eğitimli oldukları ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde çalıştıkları belirtildi.

EVLENDİĞİ TÜM EŞLERİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu. Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi. Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya mühendis olarak tanıttığını ekledi.

Evlilik öncesi eğitim programlarına yoğun ilgi Aile Bakanlığı tarafından 81 ilde verilen evlilik öncesi eğitimlerinden 1 milyondan fazla kişi yararlandı.

Çok yaşamanın sırrı 'Evlilik' İngiltere’deki istatistikler bekarlarda ölüm oranının evlilerin iki katı olduğunu gösteriyor.

3 milyon lira değerinde yüzükle evlilik teklifi almıştı: Hadise'den kötü haber Yakın zamanda aldığı evlilik teklifi haberiyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'le ayrıldığı iddia edildi.