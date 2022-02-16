Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde ikamet eden 33 yaşındaki Jasmine Martinez, akılalmaz bir planla dünyaya adını duyurdu. Martinez, işyerlerine verilen Covid-19 federal yardımını uzun süredir düşmanı olduğu bir kadını öldürmek için kullandığı iddia edildi.

Martinez'in, nisan 2021’de aldığı yaklaşık 15 bin dolar tutarındaki yardım parası ile 24 yaşındaki Le’Shonte Jones'u öldürülmesi için kiralık katil tuttuğu belirtildi.

Polis, uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Jones'un katil zanlısı Javon Carter’ın cep telefonunda büyük miktarda parayı sayarken çekilmiş bir video buldu.

Gözaltına alınan eski makum Carter, 1'inci derece cinayetle suçlanırken Martinez de kiralık katil tutma suçlamasından yargılanacak.

Samuray kılıçlı katilin aklı başındaymış İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. Katil zanlısının ailesi, oğullarının akli dengesinin yerinde olmadığını savunmuştu. Ancak Adli Tıp, bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

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