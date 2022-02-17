Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Rusya Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları, jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içerde muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.
Avustralya, Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor Avustralya, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin artması nedeniyle Kiev'deki büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldığını duyurdu.
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Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi
Kiev’de bulunan Rusya’nın Ukrayna Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Rusya Büyükelçiliği’nde dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları, jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içerde muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: İHA
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