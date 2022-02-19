Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ogun eyaletinde akaryakıt yüklü tanker, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından akaryakıt nedeniyle büyük bir yangın çıktı.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ogun Yol Güvenliği Birliği Sözcüsü Florence Okpe, olay yerinde yaptığı açıklamada, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

KAZA ŞERİT İHLALİ NEDENİYLE OLUŞTU

Okpe, ölümcül kazanın şerit ihlali ve tehlikeli sürüşten kaynaklandığını belirterek kurtarma çalışmasının sona erdiğini, ancak olay yerindeki kurtarma ekiplerinin kazadan etkilenen kişilerin sayısını henüz tespit edemediğini kaydetti.

Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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