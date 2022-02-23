Türkiye Gazetesi

AB dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen AB dışişleri bakanlarının acil toplantısı sonrasında basına açıklama yap İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor." diyerek, Ukrayna'ya askeri müdahalesi halinde Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların sertleşeceğini söyledi.

"YAPTIRIMLAR ÇOK DAHA BÜYÜK VE ŞİDDETLİ OLACAK"

İspanya Dışişleri Bakanı, "Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor. İstediğimiz diyalog ve diplomasi. Eğer Rusya tarafından askeri bir müdahale olursa yaptırımlar çok daha büyük ve şiddetli olacaktır." dedi.

Albares, "AB'nin diyalog için mümkün olduğu kadar çok alan bırakmaya çalıştığını ancak Rusya'nın gereksiz ve tek taraflı girişimleriyle bunu daralttığını" kaydetti.

AB'nin bu zamana kadar verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Albares, Donetsk ve Luhansk ile ilgili kararlarından sonra Rusya'ya karşı hızlı şekilde tepki gösterdiklerini ifade etti.

Biden, 'İşgalin başlangıcı' deyip duyurdu: Rusya artık Batı'dan finansman sağlayamayacak ABD Başkanı Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını “işgalin başlangıcı” olarak nitelendirerek, Rusya’ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.

AB'den Rusya'ya yaptırım: Listede Putin yok Avrupa Birliği, üye ülkelerin oybirliği ile Rusya'ya yaptırım kararı aldığını duyurdu. Karar birçok kişi ve kurumu ilgilendirirken, listede Putin'in olmaması dikkat çekti.

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Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'nın yaptıklarının cezası olacaktır Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Rezkinov, Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gerçek yüzünü gördüklerini belirterek “Bizim 8 yıldır bildiğimizi, tüm dünya yeni öğrenmiş oldu” dedi.