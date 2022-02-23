Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sözde, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararı sonrası bölgede tansiyon giderek yükselirken, Türkiye’nin nasıl bir yol izleyeceği gündeme geldi. Gazetemize konuşan uluslararası ilişkiler uzmanları şu değerlendirmelerde bulundu:

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur: Rusya’nın bu iki cumhuriyeti tanımasıyla beraber artık geri dönülmez bir noktaya doğru gidiliyor. Savaş ihtimali görmüyorum, çünkü savaş Rusya’nın işine gelmiyor. Ancak Rusya, krizi olabilecek en yüksek noktaya çıkartarak ABD ve NATO’nun geri adım atmasını sağlayacak. Donesk ve Luhansk’ı tanıması aslında Batı üzerinde radikal bir baskı oluşturma olarak değerlendirebiliriz. Tabii Batı, bu krizi kabul etmeyecektir. Rusya, Kırım'ın ilhakında uyguladığı stratejiyi burada da uyguluyor. Kırım’da yaptığı nasıl yanına kâr kaldıysa, burada da yaptığının yanına kâr kalmasını isteyen bir politika izliyor. ABD ve AB, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırım kartını kullanacaktır. Rusya, enerji ve askeri anlamda büyük bir güç ancak çok sığ bir ekonomisi var. Mutlaka ekonomik yaptırımlardan etkilenecektir ancak ekonomik yaptırımlar Rusya’nın politikasını değiştirecek bir sonuç doğurmayacaktır. Türkiye olarak biz Ukrayna krizinde taraf konumunda bir ülkeyiz. Ukrayna krizi aslında bir noktada bizim aktif olarak müdahalede bulunduğumuz bir kriz. Ukrayna’yı her açıdan destekliyoruz. Dışişleri Bakanlığının son bildirisi de Rusya’ya karşı açık bir tavır. Bildiri, Ukrayna’nın yanında yer aldığımız bir deklarasyonu oldu.

“RUS EKONOMİSİ ÇÖKER”

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl: İki ülke arasındaki güç dengesi eşit değil, bu savaş ne Ukrayna'ya ne de Rusya’ya gerekli. Ukrayna’nın da Rusya’ya savaş açmasını beklemiyorum. Batı’nın da Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımları olacaktır. Böylece Rus ekonomisini daha da kötü duruma gelecek. Kısa vadede Rusya başarılı görünse de uzun vadede Moskova ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. İki üç sene sonra bunun yansımalarını göreceğiz. Türkiye bir denge politikası takip ediyor. Ancak bu mesele çok hassas. Türkiye uluslararası ilişkilerinin gereği olarak Ukrayna’yla ilişkilerini geliştirmelidir. Rusya'ya karşı ABD, AB ve NATO yaptırımlar uygulayınca Türkiye’nin de buna katılmaması Türkiye’yi sıkıntıya sokabilir. Türk Dışişlerin Bakanlığından gelen açıklama yerinde ve doğru bir açıklamadır. Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırıma katılmayabilir ama Ukrayna’ya daha sıkı iş birliği geliştirerek telafi edebilir.