Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukraynalıların direnişi sürerken, dünyanın pek çok yerinden Rusya'ya karşı yaptırım hamleleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Rus askerlere 'silahlarınızı bırakın ve gidin' çağrısı yapan Zelenskiy, savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumları serbest bırakacaklarını ve bu mahkumların savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebileceklerini açıkladı.

BİRÇOK ÜLKEDEN ASKERİ DESTEK

Silah seslerinin Kiev çevresinde yoğunlaşması ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'dan destek istedi. Zelenskiy'nin çağrısı üzerine ülkeler, yardım açıklamalarını peş peşe yaptı. Buna göre, Polonya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Birleşik Krallık ve ABD önemli miktarda askeri teçhizat ve silah sevkiyatına onay verdi.

Polonya, Ukrayna'ya mühimmat, hava hedeflerini yok etmek için akıllı füze setleri ve ayrıca insansız keşif sistemleri ile havan topları gönderme kararı aldı.

ABD'nin Javelin füzeleri, tanksavar silahları, Mi-17 helikopterleri ve diğer bazı askeri teçhizatlardan göndereceği, Belçika'nın 2 bin makineli tüfek ve 3.8 bin ton yakıt göndereceği kaydedildi.



Ukrayna ordusuna hangi ülkeden ne şekilde yardım yapıldığı ve yapılmasının planlandığı haritaya yansıdı.

TÜFEKLER, FÜZELER, MERMİLER...

Polonya basınından onet'in haberine göre, söz konusu askeri yardımlar kapsamında, Çek Cumhuriyeti 30 bin tabanca, 7 bin saldırı tüfeği, 3 bin makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve yaklaşık bir milyon adet mermiyi Ukrayna'ya aktaracak.

Estonya'nın Javelin füzeleri, uçaksavar mühimmatı, 25 bin kuru gıda ambalajı ve tıbbi ekipmanı yola çıkaracağı, yine Fransa ve Yunanistan'ın çeşitli savunma silahları ile Finlandiya'nın 2 bin kurşun geçirmez yelek ve 2 bin adet kaskı Rus saldırısı altındaki ülkeye göndereceği ifade edildi.

İNSANİ YARDIMLAR DA YAPILIYOR

Almanya 5 bin kask, bin tanksavar silahı, 500 Stinger karadan havaya füze; İsveç 5 bin elde taşınabilen tanksavar bombası fırlatıcı (Pansarskott 86), 5 bin kask, 5 bin kurşun geçirmez yelek ve 135 bin sahada kullanılması amaçlanan erzak iletecek.

Söz konusu verilerin, Ukrayna'yı desteklemeye karar veren hükümet temsilcilerinin kamuya yaptıkları açıklamalara dayandığına dikkat çekildi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerin Ukrayna'ya insani yardımları ulaştırdığı bilgisine yer verildi. (Ensonhaber)

AFAD Ukrayna'da! İnsani yardım çalışmaları başladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgelinde 3. gün geride kalırken çok sayıda sivil hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. Halk evlerini terk ederek sığınaklara yerleşirken, zor kış şartlarında savaşın gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Ukraynalı'lara Türkiye'den yardım eli uzandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) öncü ekibin Ukrayna’ya ulaştığını ve insani yardım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Ülkeler peş peşe açıkladı: Rus uçakları hava sahasına kapatılıyor Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal dünya genelinde eleştiri gören Rusya'ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Bulgaristan ve Moldova'nın ardından, Baltık ülkeleri Letonya, Estonya, Litvanya, Çekya, Slovenya ve Romanya da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı. Belçika, İzlanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve Almanya, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapattıklarını duyurdu.