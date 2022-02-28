Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı 5. gününü geride bırakmak üzere. Çatışmalar artık hastaneleri de etkilemeye başladı. Başkent Kiev'deki Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nde hasta sayısı azaltıldı. Kanser tedavi görenler muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı hastanenin sığınağına götürüldü. Kanser hastası çocukların burada aileleriyle beraber yerlerde yattığı görüldü. Bu tablo yürekleri bir kere daha dağladı.

Hastane Müdürü Volodymyr Jovmir "Ne yazık ki savaşla birlikte burada bulunan hasta sayısını azaltmak zorunda kaldık. Genellikle 600 veya daha fazla hastamız olurdu. Şimdi ise 200'e yakın hasta var. Bunlar da tıbbi hizmet almadan yaşayamayan, yani ilaca, tıbbi malzemeye, sağlık çalışanlarına ihtiyacı olan hastalar" dedi.

"RUSLARI DURDURUN"

Ayrıca acil bakıma ihtiyacı olan yetişkin hastaları da kabul etmeye başladıklarını anlatan Jovmir "İnsanlar sokağa çıkamıyor, savaş var. Hava saldırısı uyarıları yapılıyor ve sokaklarda ateş edildiğini görüyorsunuz. Yani savaş korkunç bir şey. Bize nasıl yardım edeceğinizi sorarsanız, lütfen savaşı durdurun. Rusya burada ateş açmasın, bombalanmayalım" diye konuştu.

Jovmir, kurşunlar veya şarapnellerle yaralanan 4 çocuğun yanı sıra 3 yetişkinin hastaneye getirildiğini belirtti.

"BEBEKLER İÇİN MAMAMIZ BİLE YOK"

Gazetecilerin kendisine sadece kurşun yaralarını sorduğunu ifade eden Jovmir "Oysa şu anda Ukrayna'da büyük bir insani felaket yaşanıyor. Çünkü sıradan apandisit hastası çocuklar yardım alamıyor. İnsüline ihtiyacı olan çocuklar yardım alamıyor. Anne sütü olmayan, anne sütüne ihtiyacı olan bebekler için de mamamız yok. Aslında böyle birçok problem var" diye konuştu.

Bazı çocukları hayatta tutacak şartların sadece hastanede olduğuna işaret eden Volodymyr Jovmir "Bu nedenle, tıbbi gönüllüler böyle çocuklarla birlikte kalıyor. Kendilerini riske atıyorlar ama çocukları hayatta tutmak için mümkün olan her şeyi yapıyorlar" sözlerini sarf etti.

"5 GÜNDÜR ÇALIŞIYORUZ"

Cerrah Oleg Godik ise "5 gündür burada çalışıyoruz. Savaşın ilk saatinden itibaren çocuk kliniğimizin stratejik yönünü ve stratejik konumunu anlayarak burada bir hastane açtık. Hem sivil halka hem de ordumuza elimizden geldiğince yardım etmeye, onlara destek olmaya karar verdik. Savaşın ilk saatinden beri herkese açığız. Bugün herkese yardım ediyoruz. İlk 2 gün yoğun bir şekilde hastalar kabul edildi, bunlar yaralı insanlardı." şeklinde konuştu.

"1 ÇOCUK ÖLDÜ"

Yaralılar arasında sokakta vurulan çocuklar olduğunu kaydeden Godik, şunları söyledi: Arabada bir aile vardı ve vuruldular. Bütün çocukları (hastaneye) kabul ettik. Maalesef 1 çocuk öldü. Aileyi kurtarmak için elimizden geleni yaptık. Şu anda mümkün olduğunca normal bir şekilde çalışıyoruz. Bir gün önce, bütün arabası aynı şekilde vurulan ilk yetişkin hastamızı aldık, hayatta kalan tek kişi oydu. Boynunda mayın şarapnel yarası vardı ve kanıyordu. Şimdi yoğun bakımda, durumu kritik. (Daha önce yaralanan) 5 kişinin durumu ise stabil.

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