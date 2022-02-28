Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey yetkili isim bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kritik bir bilgi verdi. Pentagon yetkilisi, Rusya'nın henüz hava hakimiyetini elde edemediğini söyledi. Yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 368 füze fırlattığını ve savaş için önceden konuşlandırdığı gücünün yüzde 75’ini Ukrayna’ya soktuğunu belirtti.

"BELARUS ASKERLERİ HENÜZ UKRAYNA'YA GİRMEDİ"

Ukrayna’nın belirli bölgelerde hava üstünlüğünün Ukrayna ile Rusya arasında el değiştirdiğini anlatan Pentagon yetkilisi, “Ukrayna’nın halen önemli bir hava savunma kapasitesi var ve bunu işletebiliyor. Rusya halen Ukrayna hava sahasında üstünlüğü elde edemedi.” diye konuştu.

Yetkili, Ukrayna’ya girmiş olan güçlerin tamamının Rus askerleri olduğunu, Belarus askerlerinin Ukrayna’ya girdiğini görmediklerini ifade etti.

Karadeniz’deki Rus güçlerinin durumunda değişiklik olmadığını belirten yetkili, Oddesa’ya yönelik herhangi bir saldırı görmediklerini söyledi.

RUSYA KİEV'İ ALMA NİYETİNDE

Rusların ilerleyişinin neden yavaşladığına ilişkin değerlendirmede bulunan yetkili, bunun birçok faktörden kaynaklandığını söyledi.

Pentagon yetkilisi, Ukrayna’nın Kiev’e açılan bir köprüyü yıktığını ve savaşın dördüncü gününde de Rus güçlerinin yakıtının tükenmesinin ilerleyişi kısmen yavaşlattığını söyledi.

Yetkili, Rusya’nın halen Kiev’i alma niyetinde olduğuna işaret ederken, Rus birliklerinin Kiev’i güney de dahil olmak üzere üç koldan kuşattığını belirtti.

Rusya’nın Kiev’e girmek yerine şehri kuşatma taktiğini kullanmak istediğini düşündüklerini belirten yetkili, "Elbette ki Kiev’i alamadıklarında oluşacak öfkenin Ruslar tarafından daha saldırgan bir tutuma yol açacağından endişe ediyoruz.” diye konuştu.

Üst düzey yetkili, ABD’nin askeri yardımlarının detaylarına girmekten kaçındı ancak gönderilecek paket içinde hava savunma kabiliyetlerinin olacağını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer gücü teyakkuza geçirmesine ilişkin açıklamasına değinen yetkili, “Bunu orta koyduğu şekli, bizim bildiğimiz Rus nükleer doktrininde belirtilenlerle uyuşmuyor. Bu yüzden, ne demek istediğini anlamak için bunu analiz ediyoruz.” dedi.

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