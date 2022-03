Türkiye Gazetesi

Royal Caribbean şirketine ait Wonder of the Seas (Denizlerin Harikası) isimli dev cruise gemisi, ilk yolculuğuna başladı. ABD'nin Florida'daki Fort Lauderdale limanından kalkan gemi, Karayiplere gidiyor. Yolculuk ise 7 gün sürecek.

TITANIC'TEN 5 KAT BÜYÜK

Gemi dev boyutlarından dolayı 'yüzen şehir' olarak adlandırılıyor. 362 metre uzunluğuyla İngiltere'nin en yüksek gökdeleni Shard'dan uzun olan gemide 19 yüzme havuzu, 20 restoran, büyük bir park ve buz pateni pisti var.

236.857 tonluk gemi, Titanic’ten 5 kat büyük. 18 güvertesi ve hızlı kablosuz interneti olan dev gemi 6.988 yolcu, 2.300 mürettebat taşıyabilecek kapasitede.

"SU ÜZERİNDE BİR ŞEHİR"

Bir kadın tatilci, "Gemide olduğunuza inanmak zor. Su üzerinde bir şehir. İsteyebileceğim her şey var, inmek için hiçbir sebep yok" derken bir başka yolcu da "Daha büyük bir okyanusa ihtiyacımız olacak!" diye şaka yaptı.

Gemide üç adet 20.000 kilovatlık dizel-elektrikli motor var. Motorların her biri 7.500 beygir gücünde. Güçlü motorları geminin 22 knot hız yapmasına imkân veriyor.

Fransa’da Saint-Nazaire’de 3 senede imal edilen gemi 1.350.000 dolara mal oldu.

