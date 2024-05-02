Biden'den Filistin protestolarına ilk tepki! "Bir işe yaramıyor"

ABD'deki öğrencilerin Filistin desteklerini sunan protestolarına karşı Başkan Joe Biden'dan ilk kez açıklama geldi.

ABD'de Filistin'e destek gösterileri her geçen gün kuvvetleniyor. ABD yönetimi kuvvetlenen gösterilere karşı baskıyı arttırmış durumda. New York polisi, 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrenciyi gözaltına almıştı. Bugün de California'da öğrenciler tarafından gerçekleştirilen Filistin gösterilerinde 132 öğrenci gözaltına alındı.

ABD'deki öğrencilerin Filistin desteklerini sunan protestolarına karşı Başkan Joe Biden'dan ilk kez açıklama geldi.

"BİR İŞE YARAMIYOR"

Biden'ın protestolarla ilgili daha önce kamuoyuna yaptığı son açıklama bir haftadan uzun bir süre önce, "antisemitik protestoları" ve "Filistinlilere neler olduğunu anlamayanları" kınadığını söylemişti. Başkan Joe Biden bugün Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da, öncelikle öğrencilerin protesto hakkını savundu. Biden, "Muhalefet demokrasi için elzemdir, ancak muhalefet asla kargaşaya yol açmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı öğrencilerin Filistin'i desteklemek için protesto haklarını kullanırken bir yanda da "düzenin hakim olması gerektiği" konusunda ısrar etti.

"Göstericilerin protesto hakları var ancak kaos oluşturmaya hakları yok" diyen ABD Başkanı "Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi karşıtlığına ya da herhangi bir nefret söylemine yer yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Filistin'e destek protestolarının ABD Başkanının savaşa yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi hususunda "bir işe yaramadıklarını" ifade etti.

OTORİTER BİR ULUS DEĞİLİZ

Mülke zarar vermenin barışçıl bir protesto olmadığını belirten Biden, “Vandalizm, izinsiz girişler, camları kırmak, kampüsleri kapatmak, dersleri ve mezuniyetleri iptal etmeye zorlamak. Bunların hiçbiri barışçıl bir protesto değildir" dedi.

İnsanları tehdit etmenin, gözlerini korkutmanın, insanlara korku salmanın barışçıl bir protesto olmadığını ve yasalara aykırı olduğunu ifade eden Biden, "ABD’deki hiçbir kampüste antisemitizme ya da Yahudi öğrencilere yönelik şiddet tehditlerine yer olmamalıdır" dedi.

Hem ifade özgürlüğünün hem de hukukun üstünlüğünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Biden, “Biz insanları susturduğumuz ya da muhalefeti ezdiğimiz otoriter bir ulus değiliz. ABD halkının sesi duyuluyor. Aslında barışçıl protestolar, ABD’lilerin önemli meselelere nasıl tepki verdiklerini gösteren en iyi gelenektir. Ancak biz kanunsuz bir ülke de değiliz. Biz sivil bir toplumuz ve düzen hakim olmalıdır” dedi.