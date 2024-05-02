Netanyahu'nun konvoyuna saldırı!
Düzenleyen: Selin Atış / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyuna “fiziki saldırı” girişiminde bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyuna Tel Aviv'deki Dizengoff Caddesi'nde fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu’nun konvoyunun geçtiği sırada aracının camından dışarı sarkan bir kişi eliyle konvoya saldırı girişiminde bulundu.
Netanyahu’nun güvenlik ekibinin saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen kişiyi olay yerinde gözaltına aldığı ve polis tarafından sorgulandığı kaydedildi.
Gözaltına alınan kişinin 58 yaşında olduğu belirtilirken, saldırganın uyruğu ve saldırı nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Düzenleyen: Selin Atış - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi