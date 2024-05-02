Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu'nun konvoyuna saldırı!

Netanyahu'nun konvoyuna saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;nun konvoyuna saldırı!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyuna “fiziki saldırı” girişiminde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konvoyuna Tel Aviv'deki Dizengoff Caddesi'nde fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu’nun konvoyunun geçtiği sırada aracının camından dışarı sarkan bir kişi eliyle konvoya saldırı girişiminde bulundu.

Netanyahu’nun  güvenlik ekibinin saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen kişiyi olay yerinde gözaltına aldığı ve polis tarafından sorgulandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan kişinin 58 yaşında olduğu belirtilirken, saldırganın uyruğu ve saldırı nedenine ilişkin bilgi verilmedi. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erdoğan, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'den Hamas'a: Ateşkes teklifini kabul et, İsrail önemli tavizler verdi! - Dünya"İsrail önemli tavizler verdi"Biden'den Filistin protestolarına ilk tepki! "Bir işe yaramıyor" - DünyaBiden'den Filistin protestolarına ilk tepki! "Bir işe yaramıyor"ABD'de Filistin protestoları gittikçe alevleniyor! Bugün de 132 öğrenciye gözaltı - DünyaABD'de Filistin protestoları gittikçe alevleniyor! Bugün de 132 öğrenciye gözaltıİngiliz hükümeti sığınmacıları götürmek istedi, protestocular otobüse geçit vermedi! - Dünyaİngiliz hükümeti sığınmacıları götürmek istedi, protestocular otobüse geçit vermedi!Komşu nisanda kavruldu! Son 14 yılın rekoru - DünyaKomşu nisanda kavruldu! Son 14 yılın rekoruBloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticaretini durdurdu - DünyaTürkiye, İsrail ile tüm ticaretini durdurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...