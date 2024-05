ABD'de Filistin protestoları gittikçe alevleniyor! Bugün de 132 öğrenciye gözaltı

ABD’nin New York kentinde 18 Nisan’da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin’e destek gösterileri devam ediyor. 2 Mayıs Perşembe günü, California Üniversitesi’ndeki Filistin’e destek gösterisine polis baskın yaparak 132 öğrenciyi daha gözaltına aldı.

Dünyanın dört bir yanında Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı protesto gösterileri devam ediyor. ABD, Filistin destekçisi gösterilerin en çok yapıldığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. ABD'nin çeşitli üniversitelerinde yapılan gösterilere karşı yönetim, her geçen gün baskıyı arttırıyor.

1 Mayıs'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlemek için başkent New York'ta sokağa dökülen vatandaşlara karşı rekor sayıda gözaltı ile karşılık verilmişti. New York Polis Departmanı (NYPD), Columbia Üniversitesi ve City College of New York'ta düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde 282 öğrencinin gözaltına alındığını açıklanmıştı. Bugün de ABD’deki California Üniversitesi’nde düzenlenen Filistin’e destek eyleminin yapıldığı alana polis baskın düzenleyerek 132 öğrenciyi gözaltına aldı.

132 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi’nde (UCLA) devam eden Filistin’e destek protestosunun yapıldığı alana polis baskın düzenledi. Baskın öncesi polis, öğrencilerden dağılmaları yönünde çağrı yaparak, "Kampı terk etmezseniz ve kampta ya da izinsiz çadırlarda veya yapılarda kalmaya devam ederseniz, yasaları ihlal etmiş olursunuz ve kalmayı tercih edenler yaptırımlarla karşılaşabilir" dedi.

Öğrenciler yaptıkları yığınaklarla ve kol kola girerek polisi engellemeye çalıştı. Ses bombası ve copla öğrencilere müdahale eden polis, 132 öğrenciyi gözaltına alarak, öğrenciler tarafından kurulan çadırları söktü. Polis sözcüsü Alejandro Rubio, baskında kamptaki her protestocu için yaklaşık bir polis olmak üzere yaklaşık 250 polisin görev aldığını söyledi. Rubio, polise yangın söndürücüler ve su şişeleri fırlatıldığını, ancak hiçbir memurun yaralanmadığını söyledi.