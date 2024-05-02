Bakan Güler'den F-16 ve Eurofighter açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak, Yunanistan, F-16 ve Eurofighter konularında, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "ABD ile F-16 süreci olumlu ilerliyor, ABD'li yetkililerle temaslar sürüyor. Eurofighter almak istiyoruz, Alman dostlarımızın takıldığı bazı noktalar var" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele, Irak, Yunanistan, F-16 ve Eurofighter konuları başta olmak üzere önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te gündeme dair merak edilen soruları cevaplayan Bakan Güler terörle mücadelede net mesajlar vererek, 'Terör kaynağında yok edilecek, sürekli operasyon yapacağız.' dedi. F-16 ve Eurofighter konularında ise "ABD ile F-16 süreci olumlu ilerliyor, ABD'li yetkililerle temaslar sürüyor. Eurofighter almak istiyoruz, Alman dostlarımızın takıldığı bazı noktalar var" ifadelerini kullandı.

Irak'la yapılan görüşmelerde KYB'ye "terör örgütünden kendinizi kurtarın, biz de buna yardımcı olalım" dediklerini aktaran Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:

IRAK İLE TERÖRLE MÜCADELE İÇİN NE KONUŞULDU?

"Irak tarihi komşumuz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Biz her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik. Sürekli operasyon yapacağız dedik. PKK 800 köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar terk etmiş durumda.

GELİN TERÖRDEN KURTULMANIZA YARDIMCI OLALIM

Bundan kimse rahatsızlık duymuyor ama biz duyuyoruz. 19 Aralık'ta ilk toplantıyı yaptık, 14 Mart'ta 2. toplantı. Ve sonunda da 3. toplantı Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapıldı. Irak'ta şöyle bir değişiklik oldu, biz de memnunuz. Iraklı komşularımız PKK'ya hiçbir şey demiyordu. Sen adama terör örgütü demiyorsun, biz seninle terörü konuşmak istiyoruz. Sonunda yasaklı örgüt olarak geçti. Iraklı dostlarımıza da teşekkür ediyoruz, onlar için de zor bir ortam. Toplantılardan sonra oradaki faaliyetleri daha ciddi yürütüyorlar, bizimle daha koordineli haldeler.

KYB'ye oradaki yöneticilere hep söylüyoruz. Bu işlerden vazgeçin, gelin burada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın, biz de buna yardımcı olalım.

TERÖRÜ KAYNAĞINDA BİTİRECEĞİZ

Teröristi kaynağında yok etme stratejimiz var. Irak'ın kuzeyindeyiz 5,6 senedir. Örgüt rahat huzur içinde kaldığı yerleri terk ederek, güneye çekiliyor. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız yapacağız.

Şu ana kadar hava gücüyle ilgili bu bağlamında bizi rahatsız eden bir durum yok. Böyle bir şeyi PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımızda var. PKK'ya vermiyoruz, bu taraftaki PKK'yla ilgisi YPG'ye veriyoruz diyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar.

"TÜRKİYE EN YOĞUN PETROL KUYUSUNU GABAR'DA AÇTIK"

Bugün Türkiye en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık. Günde 40 bin varili geçtik. Yıl sonunda bakanlığımızın gayretiyle 100 bin varili geçeceğiz. Bugün 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak Hakkari yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak bunun bir mesaj olması lazım. PKK teröründen yurt içinde söz etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Dünyadaki barışı destekleme harekatlarına iştirak ediyoruz. Biz ordumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kazalar olabilir. Biz işimizi yapacağız ve bunu başaracağız başarıyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Üs bölgelerimiz açık kimseden gizlimiz saklımız yok. Her geçen gün üstüne koyarak PKK terör örgütünü bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır. Bu sondan başka bir son yok.

İRAN'LA İLİŞKİLER

Hem İran sınırında hem Irak hem Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. İran sınırında PKK ile mücadele diyoruz sınır geçiyor ve kaçıyor. Biz İranlı dostlarımızla konuşuyoruz, bakın şuraya gittiler diyoruz, biz baktık orada kimse yok diyorlar. Bu hoş değil.

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Şu an Türkiye'nin hassasiyetini dünya biliyor. Nerede bir mazlum varsa sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mutlaka onun yanında. Gazze'de de ne zamanki çocuklar kadınlar hastaneler vurulmaya başladığı zaman biz derhal Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yardım faaliyetlerine başladık. 19 askeri uçağımızla malzeme götürdük ve yaralıları getirdik. THY uçaklarıyla kendi insanlarımızı getirdik ve 9 büyük gemiyle binlerce ton malzemeyi oraya götürdük. Geçmişte hak etmediğimiz şekilde bazı şeyler ihraç ediliyor denildi, bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bunları kınıyorum.

"EUROFIGHTER'I ALMAK İSTİYORUZ"

Eurofighter sadece Almanyalı dostlarımıza ait bir uçak değil. Bu uçağı almak istiyoruz. Alman dostlarımızın kendi kendilerine takıldıkları yanlar var. NATO gibi bir teşkilatın üyeleri olarak bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Kişisel olarak inanıyorum ki kısa süre içinde çözüme kavuşacak. Suudi Arabistan'a verilmesi bir başlangıç olabilir.

YUNANİSTAN'IN F-35 ALMASI

Yunanistan da NATO'nun bir üyesi. F-35 alıyor alsın memnunuz. F-35 alacağım ve her şeyin hakimi olacağım demek kabul edilemez. Kendi KAAN'ımız geliyor. Kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Amerikalı dostlarımızla F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını bilmiyoruz.

Bugün dünyada savaş çok zor ve her bir savaş bir yıkım demek. Hiçbir dostumuz komşumuzla kötü ilişki arzu etmiyoruz. Milli çıkarlarımızı unutacağız dost olacağız demek değil. Anlaşabileceğimiz hususları bulalım diyoruz. Güven artsın önce diyoruz. Sonra önemli konular görüşülecek tabi ki. Öncelikle anlaşabileceğimiz konularda konuşalım diyoruz. Her gün Ege'de faaliyet yapmak zorunda değiliz.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs'taki konumumuz Türk kardeşlerimiz konumu gayet olumlu durumda. AB bir referandum yapacağım dedi. Evet diyeni AB'ye üye yapacağım hayır diyeni üye yapmayacağım dedi. Rum toplumu çoğunlukla hayır dedi. Türk kardeşlerimiz evet dedi. AB hayır diyenleri üye yaptı ve Türk kardeşlerimizi dışladı. 50 senedir huzur var orada. Biz Rum tarafına da huzuru getirdik. 50 senedir çatışma ve savaş olmadı. Kıbrıs bizim milli meselemiz. Artık federasyon gibi şeyler geçti.

"TÜRKİYE ARTIK KABINA SIĞMAYAN BİR ÜLKE"

Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke. Bir ucumuz Somali'de bir ucumuz Azerbaycan'da. Biz kardeşlerimize de erişecek her ortamı oluşturmalıyız. Uçak gemisi yapmak 40 KAAN'ı yapmaktan daha ucuz. Kendimiz yapacağız ve buna ihtiyacımız var. Afrikalı kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımızla görüşmek için bekliyorlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. TSK'ye her şey gerekiyor.