Daha önce hiç görülmedi: Dünya’nın dibinde yaşıyorlar! Tarihi baştan yazdıracak keşif!

Derin deniz araştırma aracı Fendouzhe ile gerçekleştirilen dalışlar sırasında bilim insanları; tüp solucanı kolonileri, bakteri örtüleri, istiridye benzeri yumuşakçalar ve karides benzeri organizmalar gibi çok sayıda organizmanın bulunduğu haayt alanlarını görüntüledi. Elde edilen bulgular, Nature dergisinde yayımlandı.

YENİ TÜRLER, 10 BİN METREYE YAKIN DERİNLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Araştırma ekibi, 5.800 ila 9.533 metre arasında değişen derinliklerde toplam 2.500 kilometreden fazla yol kat etti. Görüntülenen canlılar arasında Macellicephaloides grandicirra adlı beyaz renkli tüylü deniz canlıları da yer aldı.

Bilim insanları, bu derinlikteki ekosistemlerin karanlık ve yüksek basınç koşullarına rağmen gelişmiş hayat formlarına ev sahipliği yaptığını vurguladı. Güneş ışığından tamamen yoksun olan bu ortamlarda yaşayan canlıların, hidrojen sülfür ve metan gibi kimyasal bileşenlerle beslendiği ifade edildi.

"HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYAN BİR EKOSİSTEM"

Çin Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsünden Dr. Xiaotong Peng, yaptığı açıklamada, “İnsanoğlunun daha önce ulaşmadığı bir noktaya gitmek heyecan verici. Gözlemlediklerimiz oldukça etkileyiciydi” dedi.

Dr. Megran Du ise canlıların bu kadar yüksek basınca nasıl uyum sağladığını anlamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bu ortamda yaşamak için mutlaka özel biyolojik mekanizmalar geliştirmiş olmalılar” ifadelerini kullandı.

"SIRADIŞI AMA YAYGIN"

İskoç Deniz Bilimleri Derneği’nden Prof. Andrew Sweetman, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Bu bulgular, okyanusun en derin bölgelerinde metan tabanlı ekosistemlerin sanılandan daha yaygın olabileceğini gösteriyor” şeklinde görüşünü paylaştı.

Bilim insanları, keşfedilen bazı canlıların bilinen türlerden tamamen farklı olduğunu değerlendirirken, bu canlıların nasıl enerji ürettikleri ve hangi koşullarda gelişebildikleriyle ilgili analizlerin sürdüğünü iletti.

Çin Bilimler Akademisine bağlı araştırmacılar, Pasifik Okyanusu’nun kuzeybatısında, 9 kilometreden daha derin bölgelerde gerçekleştirdikleri keşif seferinde daha önce belgelenmemiş canlı türlerine rastladı.