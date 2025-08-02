Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Daha önce hiç görülmedi: Dünya’nın dibinde yaşıyorlar! Tarihi baştan yazdıracak keşif!

Daha önce hiç görülmedi: Dünya’nın dibinde yaşıyorlar! Tarihi baştan yazdıracak keşif!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Daha önce hiç görülmedi: Dünya’nın dibinde yaşıyorlar! Tarihi baştan yazdıracak keşif!
Çin, Pasifik Okyanusu, Yeni Tür, Hayatı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pasifik Okyanusu’nun 9 bin metre altına inen Çinli bilim insanları, dünyanın en karanlık noktasında hayatın izlerini ortaya çıkardı. Güneş ışığının asla ulaşmadığı, insanın varlığını bile hayal edemediği bu derinliklerde, bilim dünyasını şoke eden canlı türleri görüntülendi!

Çin Bilimler Akademisine bağlı araştırmacılar, Pasifik Okyanusu’nun kuzeybatısında, 9 kilometreden daha derin bölgelerde gerçekleştirdikleri keşif seferinde daha önce belgelenmemiş canlı türlerine rastladı.
 
Derin deniz araştırma aracı Fendouzhe ile gerçekleştirilen dalışlar sırasında bilim insanları; tüp solucanı kolonileri, bakteri örtüleri, istiridye benzeri yumuşakçalar ve karides benzeri organizmalar gibi çok sayıda organizmanın bulunduğu haayt alanlarını görüntüledi. Elde edilen bulgular, Nature dergisinde yayımlandı.

YENİ TÜRLER, 10 BİN METREYE YAKIN DERİNLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

Araştırma ekibi, 5.800 ila 9.533 metre arasında değişen derinliklerde toplam 2.500 kilometreden fazla yol kat etti. Görüntülenen canlılar arasında Macellicephaloides grandicirra adlı beyaz renkli tüylü deniz canlıları da yer aldı.
 
Bilim insanları, bu derinlikteki ekosistemlerin karanlık ve yüksek basınç koşullarına rağmen gelişmiş hayat formlarına ev sahipliği yaptığını vurguladı. Güneş ışığından tamamen yoksun olan bu ortamlarda yaşayan canlıların, hidrojen sülfür ve metan gibi kimyasal bileşenlerle beslendiği ifade edildi.

"HAYAL GÜCÜNÜ ZORLAYAN BİR EKOSİSTEM"

Çin Derin Deniz Bilimi ve Mühendisliği Enstitüsünden Dr. Xiaotong Peng, yaptığı açıklamada, “İnsanoğlunun daha önce ulaşmadığı bir noktaya gitmek heyecan verici. Gözlemlediklerimiz oldukça etkileyiciydi” dedi.
 
Dr. Megran Du ise canlıların bu kadar yüksek basınca nasıl uyum sağladığını anlamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Bu ortamda yaşamak için mutlaka özel biyolojik mekanizmalar geliştirmiş olmalılar” ifadelerini kullandı.

"SIRADIŞI AMA YAYGIN"

İskoç Deniz Bilimleri Derneği’nden Prof. Andrew Sweetman, BBC’ye yaptığı değerlendirmede, “Bu bulgular, okyanusun en derin bölgelerinde metan tabanlı ekosistemlerin sanılandan daha yaygın olabileceğini gösteriyor” şeklinde görüşünü paylaştı.
 
Bilim insanları, keşfedilen bazı canlıların bilinen türlerden tamamen farklı olduğunu değerlendirirken, bu canlıların nasıl enerji ürettikleri ve hangi koşullarda gelişebildikleriyle ilgili analizlerin sürdüğünü iletti.
Kaynak: Dış Haberler

Borissia Dortmund - Lille maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak!Premier Lig devlerinin Gabriel Sara yarışı! Galatasaray'a servet: 40 milyon euro
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çocuk çetesi ülkede terör estirdi! İngiltere'de binlerce ürün yağmalandı, görenler hayret etti - DünyaÇocuk çetesi ülkede terör estirdi!95 Gazzeli çocuk İsrail kurşunuyla başından vurularak katledildi! - Dünya95 Gazzeli çocuk başından vurularak katledildiTürkiye KKTC’yi sil baştan donattı! Akdeniz’de güç dengesini Rumları çıldırtacak - DünyaTürkiye KKTC’yi sil baştan donattı!NASA doğruladı! Ukrayna, Rusya’nın Uzay radarını havaya uçurdu - DünyaYörünge gözetleme üssünü havaya uçurduTürkiye'den dünyada bir ilk! METE füzeli KOZ modern savaşta tüm ezberleri bozacak - DünyaTürkiye'den dünyada bir ilk! Gören inanamadı!Hamas silah mı bırakacak? Dışişleri'nden gündem olan iddiaya yalanlama - DünyaHamas silah mı bırakacak? Dışişleri'nden açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...