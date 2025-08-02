2025 YKS sonuçları açıklanması üzerine tercih sürecine girildi. Üniversite adayları, gitmek istedikleri üniversitelerin, kampüs hayatı, ulaşım ve sosyal ortamlarını araştırmaya başladı. Üniversite tercihleri ise buna göre şekillenecektir.

Necmettin Erbakan Üniversite, altı farklı kampüs yapısıyla öne çıkıyor. Bu üniversiteye tercih yapmak isteyen adaylar ise "Necmettin Erbakan Üniversitesi nerede?" sorusunu araştırmaya başladı.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya'dadır. 201O yılında Konya Üniversitesi adı altında kurulan bu üniversite, 2012 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile ismi Necmettin Erbakan Üniversite olarak değiştirilmiştir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde 20 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 28 araştırma merkezi, 4 enstitü, yabancı diller yüksekokulu, Türk Müziği Konservatuvarı ile 8 koordinatörlük bulunuyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 6 ayrı yerleşkeye sahiptir. Bunlar; 15 Temmuz Yerleşkesi ( Rektörlük), Meram Sağlık Yerleşkesi, Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi, Ereğli Yerleşkesi, Köyceğiz Yerleşkesi, Seydişehir Yerleşkeleridir.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ'NDE HANGİ FAKÜLTELER VAR?

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Başta Tıp Fakültesi olmak üzere 20 fakülte bulunmaktadır.

Lisans eğitimi esnasında öğrencilerin üniversiteler arası ya da bölümler arası yatay geçiş hakkı bulunuyor. Yatay geçiş şartları üniversite senatosu tarafından belirlenir.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ NELER?

Necmettin Erbakan Üniversitesi yüksek lisans bölümleri tezli ve tezsiz eğitim modeli olmak üzere 4 farklı enstitüde eğitim verir. Bunlar şu şekildedir;

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Bankacılık ve Sigortacılık (Tezli -Tezsiz YL Programı) Risk Yönetimi (Tezli -Tezsiz YL Programı) Ekoturizm Rehberliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli -Tezsiz YL, Doktora Programı) Felsefe (Tezli YL, Doktora Programı) Din Eğitim (Tezli YL, Doktora Programı) Din Sosyolojisi (Tezli YL, Doktora Programı) Din Felsefesi (Tezli YL, Doktora Programı) Dinler Tarihi (Tezli YL, Doktora Programı) Din Psikolojisi (Tezli YL, Doktora Programı) Felsefe Tarihi (Tezli YL, Doktora Programı) Mantık (Tezli YL Programı) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli YL Programı) Grafik (Tezli YL Programı) Geleneksel Türk Sanatları (Tezli YL Programı) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tezli -Tezsiz YL Programı) İktisat (Tezli -Tezsiz YL, Doktora Programı) İç Mimarlık ve Tasarım (Tezli YL Programı) İslam Tarihi (Tezli YL, Doktora Programı) İslam İktisadı (Tezli YL Programı) Türk İslam Edebiyatı (Tezli YL Programı) İşletme (Tezli -Tezsiz YL Programı) Muhasebe ve Finansman (Tezli -Tezsiz YL Programı) Kamu Hukuku (Tezli -Tezsiz YL Programı) Rekreasyon Yönetimi (Tezli YL, Doktora Programı) Özel Hukuk (Tezli -Tezsiz YL Programı) Seramik (Tezli YL Programı) Resim (Tezli YL Programı) Sanat Tarihi (Tezli YL Programı) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli -Tezsiz YL, Doktora Programı) Sosyoloji (Tezli -Tezsiz YL, Doktora Programı) Ortaçağ Tarihi (Tezli YL, Doktora Programı) Tarih (Tezli -Tezsiz YL Programı) Hadis (Tezli YL, Doktora Programı) Arap Dili ve Belagatı (Tezli YL, Doktora Programı) İslam Mezhepleri (Tezli YL, Doktora Programı) İslam Hukuku (Tezli YL, Doktora Programı) Kelam (Tezli YL, Doktora Programı) K. Kerim Okuma ve Kıraat İlmi (Tezli YL, Doktora Programı) Tasavvuf (Tezli YL, Doktora Programı) Tefsir (Tezli YL, Doktora Programı) Turizm İşletmeciliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli YL, Doktora Programı) Türk Müziği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Uluslararası Pazarlama ve Lojistik Yönetimi (Tezli -Tezsiz YL Programı) Uluslararası İlişkiler( İngilizce)(Tezli YL Programı) Uluslararası İlişkiler (Tezli YL, Doktora Programı) Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli -Tezsiz YL Programı) Uluslararası Ticaret (Tezli YL Programı) Dini Danışmanlık ve Rehberlik (Tezsiz YL Programı) Dış Ticaret Uygulamaları (Tezsiz YL Programı) İnovasyon Ekonomisi ve Büyüme (Tezsiz YL Programı) Yönetim ve Organizasyon (Tezsiz YL Programı) Yerel Yönetim ve Siyaset (Tezsiz YL Programı) Sivil Toplum ve Sosyal Sorumluluk (Tezsiz YL Programı) Güney Asya Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler (Tezsiz YL Programı)

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Adli Bilişim Mühendisliği (Tezli YL Programı) Biyomedikal Mühendisliği (Tezli YL, Doktora Programı) Bilgisayar Mühendisliği (Tezli YL, Doktora Programı) Biyoteknoloji (Tezli YL, Doktora Programı) Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Çevre Mühendisliği (Tezli YL, Doktora Programı) Endüstri Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Gıda Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) İnşaat Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Harita Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Kimya (Tezli YL, Doktora Programı) İstatistik (Tezli YL Programı) Makine Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Mekatronik Mühendisliği (Tezli YL, Doktora Programı) Matematik (Tezli YL, Doktora Programı) Mimarlık (Tezli YL, Doktora Programı) Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (Tezli -Tezsiz YL Programı) Nanobilim ve Nanomühendislik (Tezli YL, Doktora Programı) Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tezli YL, Doktora Programı) Şehir ve Bölge Planlama (Tezli YL, Doktora Programı) Uçak Mühendisliği (Tezli YL Programı)

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Sınıf Eğitimi (Tezli -Tezsiz YL , Doktora Programı) Okul Öncesi Eğitimi (Tezli -Tezsiz YL Programı) Kimya Eğitimi (Tezli YL Programı) Matematik Eğitimi (Doktora Programı) Biyoloji Eğitimi (Tezli YL Programı) Fen Bilgisi Eğitimi (Tezli YL Programı) Tarih Eğitimi (Tezli YL Programı) Türkçe Eğitimi (Tezli YL, Doktora Programı) Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim (Tezli YL, Doktora Programı) Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli YL, Doktora Programı) Coğrafya Eğitimi (Doktora Programı) Bilgisayar Öğretim Teknolojiler Eğitimi (Tezli -Tezsiz YL Programı) Müzik Eğitimi (Tezli YL, Doktora Programı) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi (Tezli -Tezsiz YL, Doktora Programı) Resim İş Eğitim (Tezli YL Programı) Alman Dili Eğitimi (Tezli YL Programı) İngiliz Dili Eğitimi (Tezli YL Programı) Beden Eğitim ve Spor Eğitimi (Tezli YL Programı) Özel Eğitim (Tezli YL, Doktora Programı) Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Tezsiz YL Programı) Yabancılara Türkçe Öğretimi (Tezsiz YL Programı) Eğitim Yönetimi Programı (Tezli-Tezsiz YL, Doktora Programı) Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli- Tezsiz YL, Doktora Programı) Zihinsel Engelliler Eğitimi (Tezsiz YL Programı) Özel Eğitim Kurumlarında Liderlik ve Yönetim (Tezsiz YL Programı)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü