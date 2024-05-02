ABD'den Hamas'a: Ateşkes teklifini kabul et, İsrail önemli tavizler verdi!
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail tarafından verilen son ateşkes teklifini olumlu bir ruh halinde değerlendirdiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, Hamas'ı teklifi kabul etmeye çağırdı.
HAMAS TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR
Mısır'ın bu süreçteki rolünden övgüyle bahseden Heniyye, ateşkes önerisinin incelenmesi konusundaki olumlu yaklaşımına işaret etti.
BLİNKEN, HAMAS'A TEKLİFİ KABUL ET DEDİ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ı İsrail tarafından önerilen son ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasını kabul etmeye çağırdı.
Blinken yaptığı açıklamada, İsrail'in teklifte ateşkesi gerçekleştirme "arzusunu ve isteğini gösteren" "çok önemli tavizler" verdiğini söyledi. Blinken, İsrail tarafından yapılan teklifin kısa vadede "derhal ateşkes sağlayacağını, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacağını ve Gazze'deki Filistin halkının acılarını hafifleteceğini" de sözlerine ekledi.
Çarşamba günü İsrail'in Aşdod kentinde açıklamalarda bulunan Blinken, Gazze'ye yardımların arttırılması konusunda "anlamlı bir ilerleme" kaydedildiğini belirtti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi