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ABD'den Hamas'a: Ateşkes teklifini kabul et, İsrail önemli tavizler verdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den Hamas&#039;a: Ateşkes teklifini kabul et, İsrail önemli tavizler verdi!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail tarafından verilen son ateşkes teklifini olumlu bir ruh halinde değerlendirdiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, Hamas'ı teklifi kabul etmeye çağırdı.

Hamas'tan bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Mısır'ı ziyaret edeceğini belirtti. Hamas'tan, İsrail'in son ateşkes teklifine cevap vermesi bekleniyor.

HAMAS TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesine ilişkin müzakereleri ele aldı. Heniyye, Filistin halkının taleplerini karşılayacak ve İsrail saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmanın şekillenmesi amacıyla devam eden görüşmeleri tamamlamak üzere Hamas'ın müzakere heyetinin mümkün olan en kısa sürede Mısır'a geleceğini belirtti.

Mısır'ın bu süreçteki rolünden övgüyle bahseden Heniyye, ateşkes önerisinin incelenmesi konusundaki olumlu yaklaşımına işaret etti.

BLİNKEN, HAMAS'A TEKLİFİ KABUL ET DEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ı İsrail tarafından önerilen son ateşkes ve rehine serbest bırakma anlaşmasını kabul etmeye çağırdı. 

Blinken yaptığı açıklamada, İsrail'in teklifte ateşkesi gerçekleştirme "arzusunu ve isteğini gösteren" "çok önemli tavizler" verdiğini söyledi. Blinken, İsrail tarafından yapılan teklifin kısa vadede "derhal ateşkes sağlayacağını, rehinelerin evlerine dönmesini sağlayacağını ve Gazze'deki Filistin halkının acılarını hafifleteceğini" de sözlerine ekledi.

Çarşamba günü İsrail'in Aşdod kentinde açıklamalarda bulunan Blinken, Gazze'ye yardımların arttırılması konusunda "anlamlı bir ilerleme" kaydedildiğini belirtti. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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