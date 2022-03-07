Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü 12 gündür Ukrayna'da. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği emir doğrultusunda Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi devam ediyor. İki taraf, bugün 3'üncü kez müzakere masasına oturacak.

20 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Dünyanın birçok ülkesinden yaptırım kararları ve kınama mesajları peş peşe gelirken bölgeden haberler de gelmeye devam ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yurt dışından yaklaşık 20 bin kişinin Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Rusya'nın saldırılarına karşı yabancı savaşçılara kapılarını açan Ukrayna, dün başvuru almaya başlamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yerel basına verdiği demeçte, 52 ülkeden yaklaşık 20 bin kişinin Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaşmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Kuleba, başvuruların hangi ülkelerden geldiğini ise belirtmedi.

Rusya Ukrayna için Suriye'den yabancı savaşçılar topluyor iddiası ABD basını tarafından Rusya'nın Ukrayna savaşı için Suriye'den daha önce yabancı şehir savaşı tecrübesi olan savaşçılar topladığı iddia edildi.

163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya kaçtı Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi, Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiği ve Harkov ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesinin durdurulduğu bildirildi. Öte yandan 43 bini çocuk olmak üzere 163 bin kişinin Ukrayna'dan Rusya'ya tahliye edildiği de duyuruldu.