Türkiye Gazetesi

ABD Nüfus Sayım Bürosusunun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020 nüfus sayımı sonrası anket ve demografik analizlere göre ülke nüfusundan 18,8 milyon kişinin eksik sayıldığının düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sayımda beyaz ve Asya kökenli nüfusun fazla sayıldığına işaret eidildi. Siyahi, Latin ve yerli kesimin ise yeterince temsil edilmediği bildirildi.

Büro direktörü Robert L. Santos, sayımda yaşanan eksikliklerin Covid-19 salgını sebebiyle 2020'de benzeri görülmemiş zorluklardan kaynaklandığını iddia etti. Santos, muazzam engellere rağmen elde ettikleri tutarlı sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Nisan 2020'de yapılan genel nüfus sayımı, korona salgınından dolayı yaklaşık iki ay uzatılmış, daha sonra derlenen verilerde 2010'a kıyasla ABD nüfusunun yüzde 5 artarak 323,2 milyona ulaştığı açıklanmıştı.

ABD'de her 10 yılda bir genel nüfus sayımı yapılıyor.

TÜİK açıkladı: Türkiye nüfusu belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye'nin nüfusu açıkland. Buna göre Türkiye`nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi olurken, 2021 yılında Türkiye nüfusunun %49,9`unu kadınlar, %50,1`ini erkekler oluşturdu. Kadınların %15,4`ünün eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görülürken, ilk evlenme yaşının en düşük olduğu iller, kadınlarda 22,5 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,1 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Nüfusmatikler artık 81 ilde: İşlemler artık daha kolay yapılacak İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve nüfus müdürlüklerinde kalabalık kaynaklı iş yükünü azaltmak için hayata geçirilen “Nüfusmatikler” ülke genelinde yaygınlaştırılarak, 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı.

Türkiye'de nüfusun yüzde 6.8'i köyde yaşıyor Türkiye'de nüfusun yüzde 6.8'i köylerde yaşarken geri kalan yüzde 93,2'si il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor.