Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Muhafazakâr politikacı Yoon Suk-yeol, Mavi Saray’da Moon Jae-in’in yerini alacak kişiyi belirlemek için zorlu bir yarışta iktidar partisi adayı Lee Jae-myung’u yenerek Güney Kore cumhurbaşkanı seçildi. Halkın Gücü Partisi (PPP) tarafından aday gösterilen Yoon, oyların %48,6’sını aldı. Moon’un liberal Demokrat Partisinin bir üyesi olan Lee, %47,8 ile hemen arkasında yer aldı. Sonuç, skandallar ve hararetli söylemlerle harap bir seçimin ardından geldi ki, kıdemli muhalefet partisi politikacısı Hong Joon-pyo, kaybedenin hapse girebileceğini söyledi. Kampanya sırasında Yoon, Lee’yi bir emlak skandalıyla bağlantılı olmakla suçladı ve rakibinin partisini “Hitler” ve “Mussolini” olarak adlandırdı. Demokrat Parti üyeleri, Yoon’u “canavar” olarak nitelendirdi ve karısının görünüşüyle alay etti. Yoon eski bir savcı ve avukat. 2019’dan 2021’e kadar Güney Kore başsavcısı olarak görev yaptı ve eski başkan Park Geun-hye ve Samsung başkan yardımcısı Lee Jae-yong’un dâhil olduğu yolsuzluk iddialarının baş araştırmacısı olarak kilit rol oynadı. Yoon, Park’ın ve başka bir eski başkan olan Lee Myung-bak’ın yanı sıra diğer eski kamu görevlilerinin mahkûm olmasına sebep oldu.

Güney Kore'de günlük 170 bin vaka endişesi Güney Kore'de koronavirüs salgınının başından bu yana 57 bin 177 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık yetkilileri, şubat ayı sonunda günlük vaka sayısının 170 binlere çıkmasından endişeleniyor.