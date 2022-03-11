Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin baş danışmanı Oleksiy Arestovych, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çalışan ve bir hayli sadık olduğu bilinen Çeçen birliklerinin, Rus casuslar tarafından savaş bölgesinde ihanete uğradıklarını söyledi. Arestovych, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un birliklerinin yerlerinin Ukrayna kuvvetleri arasına sızan Rus casuslar tarafından bildirildiğini iddia etti.

“ÇEÇENLER RUSYA’DA HALA ÖNEMLİ”

Rusya'yı karıştıracak ihanet iddiasına ilişkin bir televizyon programında açıklamalar yapan Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, bu ihanetin sebebinin Çeçen birliklerini zayıflatmak olduğunu öne sürdü. Arestovych, ''Çeçenler, Rusya'da hala önemli etkiye sahip bir güç'' ifadelerini kullandı.

ÇEÇEN BİRLİKLER HER AN RUS ORDUSUYLA ÇATIŞABİLİR

Çeçen lider Ramazan Kadirov, sıklıkla kendisini Rus lider Putin'in 'sadık askeri' olarak tanımlasa da Çeçen askerlerinin Ukrayna'daki varlığı Kremlin için hem önemli bir güç hem de 'sorumluluk' olarak görülüyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkililerinin Ukraynalılara bilgi aktardığı da iddia edildi. Hatta sızdırılan bir raporda Çeçen birliklerin her an Rus ordusu ile çatışmaya girebileceği ya da Ukrayna ordusuna katılacağı bilgisi yer aldı.

Çeçen lider Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit! 'Tek şansın' diyerek uyardı: Görevini devret Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Rusya'nın destekçisi olan ve Ukrayna topraklarına Rus ordusuyla birlikte savaşması için asker gönderen Çeçen lider Kadirov, Zelenskiy'i tehdit etti.