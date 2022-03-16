Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Başbakan Kiril Petkov, ulusal semaların güvenliği konusunda farklı görüşler beyan etti.

Petkov, basına yaptığı açıklamada, teknolojik ömrünün sonuna gelen Bulgar MiG'lerin asli görevi olan "hava polisliği" konusunda sorunların yaşandığına işaret ederek, meseleyi 18 Mart'ta Bulgaristan'ı ziyaret edecek ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e anlatacağını bildirdi.

Halihazırda Bulgar MiG'lerin, üreticisi olan Rusya'ya bakım ve onarım için yollanamadığını aktaran Petkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut ortamda Bulgaristan hava sahasını nasıl koruyabiliriz, pilotlarımızın eğitimini nasıl sürdürebiliriz ve elimizdeki uçakların bakımını başka yerde yaptırabilir miyiz?"

Askeri uzmanlar, Bulgaristan'ın, NATO standartlarına uyumlu olmayan MiG uçaklarının bakım ve onarımı için 2017 yılında Rusya ile 40 milyon avroluk bir anlaşma imzalamış olduğunu ancak bu anlaşmanın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulanamadığını anımsattı.

MiG'ler için onarım tesisi sahibi olan diğer iki ülkenin Ukrayna ve Belarus olduğu hatırlatılıyor.

CUMHURBAŞKANI RADEV'İN TUTUMU

Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise şu sıralarda İspanya ve Hollanda hava kuvvetlerinin geçici olarak yolladığı jetlerden destek alan Bulgaristan'ın, kendi hava sahasını kendi başına koruması gerektiğini savundu.

Eski bir Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev, konuyla ilgili basına açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, bir an önce MiG-29'larımızın bakımının bundan sonra Rusya Federasyonu tarafından yapılabilecek mi sorusuna yanıt vermeli. Hava polisliği mümkünse Bulgar uçak ve pilotlar tarafından yapılmalı. Mümkün değilse, başka bir müttefik ülkeyle birlikte olmalı. Bu da mümkün değilse en az 2030 yılına kadar başka ara çözüm kararları bulunmalı." dedi.

Radev, Bulgar MiG'lerin bir yıla kadar yeni bakımının yapılması gerektiğini, ülkenin ABD'den satın aldığı 4 F-16 uçağının ilkinin 2025'te Bulgaristan'a geleceğini de sözlerine ekledi.

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