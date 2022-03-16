Türkiye Gazetesi

Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Çernigiv şehrinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açtığı iddia edildi. Yerel basın bu saldırıda en az 10 sivilin öldüğünü söyledi. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi de Çernigiv'e akşama kadar bomba yağdığını bildirdi.

Bombalama sonrası arama-kurtarma ekiplerinin, 7 defa yangın söndürme, 4 kere de binaların enkazını kaldırma çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.Ekiplerin bir yatakhane enkazını kaldırma çalışmaları sırasında 3'ü çocuk 5 kişinin cesedine ulaştığı aktarıldı.

Avrupa Konseyi Rusya sayfasını kapattı: 26 yıl sonra üyeliği sona erdi Rusya'nın, Avrupa Konseyi’nden çıkarılması kararının ardından, Konseyin genel merkezinde asılı bulunan bayrağı da indirildi.

Belaruslu savaşçılar Rusya ile savaşmak için Lviv’den yola çıktı Rusya’nın saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar Ruslarla mücadele etmek için yola çıktı.

Dev Alman şirketinden Rusya'ya kötü haber Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimleri devam ederken Almanya'nın en büyük şirketi olan E.ON Gazprom doğal gaz şirketinden yeni gaz tedarikinin durdurulduğunu açıkladı.