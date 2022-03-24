Türkiye Gazetesi

26 Nisan 1986'da Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santralinin 4 Nolu reaktöründe büyük bir patlama meydana geldi. 30'dan fazla kişi kaza nedeniyle öldü. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ilerleyen yıllarda binlerce insan radyasyon semptomlarından öldü veya hastalandı.

Kazanın hemen ardından Ukrayna hükümeti bölgedeki yaklaşık 135 bin kişiyi tahliye etti ve santralin etrafındaki bölge yasaklı alan ilan edildi. Kazadan sonraki aylarda, Reaktör 4'ü örtmek ve radyoaktif malzemeyi hapsetmek için bir duvar inşa edildi ancak radyasyon sızıntılarına yol açtı. 2016 yılında duvarın üzerine bir yapı inşa edildi.

ÇERNOBİL'DE YANGIN VE YAĞMA

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Ukrayna hükümeti, Rus askerlerinin Çernobil'deki radyoaktif atıkları izlemek için kullanılan laboratuvarı yağmaladığını ve imha ettiğini açıkladı. Ancak bölgedeki radyasyon seviyelerini izleyememek, potansiyel olarak tesiste ve çevresinde artan kirlilik belirtilerinin gözden kaçmasına neden olabilir.

Söz konusu laboratuvar Avrupa Birliği'nin finanse ettiği bir radyoaktif atıkları izleme projesinin tesisiydi. Bununla birlikte, bazı örneklerin Rus birlikleri tarafından laboratuvardan alındığı da ileri sürüldü. Bu örnekler, hâlâ zararlı miktarlarda radyasyon yayabilen kararsız atomlar. Ukrayna hükümeti, Rusya'nın bu verileri ele geçirerek 'uygar dünyaya değil, kendisine zarar vereceğini' düşünüyor.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde yasaklı bölgenin çevresinde yangın çıktı. Yağma ve imha haberinin yangınların hemen ardından gerçekleşmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Ukrayna hükümetinin açıklamasına göre, Rus kuvvetleri bu yangınları kontrol altına almayı engelliyordu.

Çernobil'le provokasyon hazırlığı! Ölü askerleri buzdolabında saklıyorlar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken, savaşın en önemli noktalarından biri olan Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili çarpıcı iddialar gündem olmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından ortaya atılan son iddiaya göre, Rus askerlerin santralde sahte bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Aynı zamanda Rus askerlerinin yakladıkları Ukraynalı askerlerin cesetlerini dünya basınına "Sabotajcıları yakaladık" diye gösterecekelerini söylediler.

Yeni Çernobil faciası olabilir! Nükleer felaket kapıda Rusya, Amerikan’ın Ukrayna’da 30 farklı biyolojik laboratuvarı bulunduğuna dikkat çekerken, Ukrayna Moskova’nın nükleer tesisleri vurarak felakete yol açabileceğini dillendirdi.