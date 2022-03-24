Türkiye Gazetesi

Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın dost olmayan ülkelerle enerji ticaretini Rus rublesi üzerinden yapma kararını değerlendirdi.

Yaptırımlar nedeniyle dolar ve avro ile doğal gaz satmanın artık sorunlu bir hale geldiğine işaret eden Zavalnıy, dost olmayan ülkelerin doğal gaz için rublenin yanı sıra altınla da ödeme yapabileceklerini söyledi.

TİCARETİ BİTCOİN'LE YAPABİLİRİZ

Zavalnıy, dost olan ülkelerle ise yerel para birimleriyle enerji ticareti yapabileceklerini belirterek, “Farklı para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa enerji kaynaklarıyla ticareti Bitcoin’le de yapabiliriz.” dedi.

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