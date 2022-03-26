Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali yaklaşık bir aydır devam ediyor. Yaşanan savaştan dolayı binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi ülkelerinden göç etmek zorunda kaldı. Savaşın bu kadar üzün sürmesi ise Rus askerlerinin moralini bozmuş durumda. Bazı askerler durumdan rahatsız olduğunu belirtse bile üstü kapatılıyor.

Batı medyasında çıkan son iddia ise ağızları açık bıraktı. İsyan çıkaran bir Rus birliğinin kendi komutanlarını tankla ezdiği haberi gündeme bomba gibi düştü. İddia edilen bu olay ise Rus askerlerinin nasıl bir psikolojide olduğunu açık bir şekilde göstermiş oldu.

KOMUTANLARINI TANKLA EZDİLER

Ukraynalı bir gazetecinin ortaya attığı iddiaya göre 37. Serbest Alay komutanı kendi komutasındaki askerler tarafından tankla ezildi. Bölgeden alınan gizli bilgelere göre olayda ağır yaralanan komutanın hayatını kaybettiği belirtildi. Birliği Ukrayna güçleriyle çatışırken ağır yaralar aldığı ve girdiği mücadeleyi kaybetmek üzere olduğu; birlik içindeki isyanın da bununla bağlantılı olarak çıkmış olduğu aktarıldı.

Rus komutanın tankla ezildiğine dair kanıtlar olsa da ölüm haberi henüz doğrulanmadı. Sosyal medyaya yansıyan ve başka kaynaklardan da doğrulanmaya çalışan olayda bir isyan ve tankla üzerinden geçme durumunun olası olduğu ancak komutanın ölüp ölmediğinin şu an için doğrulanamadığı haberleri geliyor.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO YAYINLADI

Roman Tsymbaliuk adındaki Ukraynalı gazeteci isyan iddialarını ilk geçen Çarşamba günü sosyal medyadan paylaşmıştı. Tsymbaliuk, birliğin personelinin yüzde 50’sini kaybettiğini; daha sonra da isyan başladığını yazmıştı.

Ukraynalı gazeteci “Uygun zamanı kollayan bir asker yanında duran komutanı kullandığı tankla ezdi ve bacaklarından ağır şekilde yaralanmasına sebep oldu. Komutan olayın ardından Belarus’ta bulunan bir hastaneye nakledildi.” satırlarını paylaştı. Çeçen lider Ramzan Kadirov tarafından yayınlanan bir videoda da adının Yuri Medvedev olduğu belirtilen yüksek rütbeli bir subayın sedyeyle taşınma görüntüleri vardı. Videoda komutanın hayatta olduğu açıkça görülüyordu.

İNGİLİZ BASININDA MANŞET OLDU

Kadirov’un paylaştığı videoda ise Çeçen bir askerin sedyede taşınan subayla konuştuğu ve “İyi misin? Konuş bizimle” dediği duyuluyor. Yaralı adam ise Çeçen askere “İyiyim. Sen neredensin?” diyerek karşılık verdiği duyuluyor.

Batılı kaynaklarının iddiası ise İngiliz basınında DailyMail tarafından gündeme taşındı. DailyMail haberin manşetini “Birliklerindeki çok sayıda ölümün ardından baş kaldıran askerler kendi komutanlarının üzerinden tankla geçti. Komutan hayatını kaybetti” şeklinde attı.

Başta İngiltere olmak üzere Batılı devletler Rus ordusunun büyük kayıplar verdiği ve moral açısından çökmüş vaziyette olduğunu düşünüyor. ABD’ye göre Rusya’nın 150 bin kişilik işgal güçlerinden 7 bin askeri öldü.

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