Türkiye Gazetesi

Rus ordusu son günlerde saldırılarını başkent Kiev ve Lviv kentlerinde yoğunlaştırırken özellikle Lviv’deki saldırılar sırasında bazı petrol rafinerileri ve kritik noktalarda yangınlar çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından Kiev ve Lviv’deki bazı kritik noktaların stratejik füzeler ile vurulduğunu duyurdu.

Bakanlık sözcüsü İgor Konaşenkov operasyonlara dair yaptığı açıklamada, “26 Mart’ta Lviv kenti yakınlarında ve Kiev’in batı yakasında, Ukrayna birliklerine yakıt sağlayan depolar yüksek hassasiyetli füzeler ile vuruldu. Ayrıca yüksek hassasiyetli seyir füzeleri, Lviv kentindeki uçak onarım tesislerini imha etti. Bu tesislerde Ukrayna ordusuna ait Tor ve S-125 uçakları, tank ve elektronik savaş ekipmanları tamiri ve modernizasyonu gerçekleştiriliyordu. Ayrıca, Kiev kentinin 30 kilometre güneybatısındaki Plesetskoye köyüne denizden atılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzeler, S-300 ve Buk uçaksavar füze sistemlerinin füze deposunu imha etti” dedi.

‘UKRAYNA’NIN 67 ASKERİ TESİSİNİ VURDU’

Ukrayna'nın zayiatından da bahseden Konaşenkov, “Gün boyunca, operasyonel-taktik ve ordu havacılığı, Ukrayna'nın 67 askeri tesisini vurdu. Rus hava savunma sistemleri gece boyunca 18 Ukrayna insansız hava aracını imha etti. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 289 insansız hava aracı, bin 656 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 169 çok amaçlı roketatar, 684 top ve havan topu ile bin 503 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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