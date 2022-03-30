Türkiye Gazetesi

The Times of London'da yer alan habere göre; ay başında Rus oligark Roman Abramovich ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yazdığı bir mektup iletildi.

Mektupta Zelenski'nin iki ülke arasında barış istediği belirtilirken, savaşı sona erdirmek için Zelenski'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

PUTİN: ONA NOTUNU ÇÖPE ATACAĞIMI SÖYLE

Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich’ten Zelenski’ye “notu çöpe atacağını” söylemesini istedi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen Zelenski'nin, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli olduğundan Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istediği öne sürüldü. Beyaz Saray'ın bu teklif üzerine Abramovich'i ve şirketlerini yaptırım listesinden çıkardığı iddia edildi.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenski'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

DOLMABAHÇE'DEKİ GÖRÜŞMEYE KATILDI

Son olarak Abramovich, dün İstanbul Dolmabahçe'de yapılan barış görüşmelerinde de görüldü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Abramovich'in heyetin resmi üyesi olmadan görüşmelere katıldığı bildirildi.

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