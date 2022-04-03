Türkiye Gazetesi

Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Afganistan’da Taliban yönetimi ile Rusya’nın ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Taliban ile diyaloğun “dostça” olduğuna işaret eden Kabulov, bu diyaloğun formalite icabı olmadığını belirtti.

Kabulov, “Yeni Afgan yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirme tutumunu hissettik.” dedi.

Rus heyeti 24 Mart’ta Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban yönetimiyle temaslarda bulunmuş, Taliban da bu müzakerelerin sonucu olarak Moskova ile iş birliğinin genişletilmesinden yana olduğunu bildirmişti.

Dünyanın bir numarasıydı! Afganistan haşhaş ekimini tamamen yasakladı Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasakladı. Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak.

Afganistan: Yeni bir düzene doğru Afganistan’da milyonlarca insan açlıktan ölmüyor! Kimse soğuktan donmuyor da. Zaten bu kadar misafirperver olan bir halkın komşusu açken kendisinin tok yatacağını aklımız almıyor.