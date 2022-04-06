Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın Buça kentinde herkesi dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor.

Buça ve çevresinde yollardaki cesetler, savaşın acı yüzünü gözler önüne seriyor...

Buça sokakları, sivillerin cesetleri ile dolu. Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor. Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor.

Buça ve çevresinde hayatını kaybeden sivil sayısı henüz netlik kazanmazken kentte ve çevresinde sürdürülen aramalarla daha çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

YOLLAR ÇATIŞMANIN İZLERİNİ TAŞIYOR

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna’nın İrpin ve Buça kentleri yaşanan şiddetli çatışmanın izlerini taşıyor.

İrpin ve Buça’da mermilerin ve bombaların hedefi olmayan çok az sayıda ev bulunurken, yollar patlamış tank ve zırhlı araçlarla dolu.

Çatışmalar sırasında atılan ancak patlamamış birçok roket ve mühimmat da sokaklarda bulunuyor. Çatışmalar esnasında sokaklara döşenen mayınlar da sokakların birçok noktasında yer alıyor.

Hayalet şehre dönen İrpin ve Buça’da Ukrayna güçlerinin mühimmat arama çalışmaları ise devam ediyor.

Rus ordusunun ardından Irpin’deki son durum görüntülendi Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların hedefi olan ve Rusya kontrolünden kurtulan Ukrayna’nın Irpin şehrinin son hali görüntülendi.

Ukrayna duyurdu: İrpin Rus ordusundan temizlendi İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, Rus ordusunun şehirlerinden tamamen çıkartıldığını duyurdu.