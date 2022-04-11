Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslendi.

"HEPİMİZ BİRİZ VE SAVAŞTAYIZ"

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir” dedi.

Siyasilerin toplumu cesaretlendirmelerini ve dayanıklı kılmaları gerektiğini aktaran Vereşuk, "Sizden bazıları bilmeden ya da popülerlik uğruna felaket varmış gibi davranıyorsunuz. Lütfen bu savaş zamanında etki alanınızın farkına varın ve sosyal medyada böyle davranmaktan vazgeçin. Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başsavcısı: Kiev'de binlerce ceset bulundu Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu” dedi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere geçenlerin sayısı 4,5 milyonu geçti Birleşmiş Milletler, Ukrayna'da en az 1793 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 439 sivilin yaralandığını ve saldırıların ardından 4 milyon 503 bin 954 kişinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.