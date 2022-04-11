Türkiye Gazetesi

İspanya’da kaçakçılıkla ilgili soruşturma kapsamında Valencia’daki bir depoya baskın düzenleyen polis, binin üzerinde doldurulmuş hayvan ölüsü buldu. Bunlar arasında kutup ayıları, gergedanlar, timsahlar ve filler de var. Doldurulmuş hayvanlar arasında en dikkat çekeni ise nesli tükenmiş Afrika antilobu. Polisin el koyduğu hayvan ölülerinin piyasa değerinin 28 milyon avro olduğu sanılıyor. Hayvanseverler keşfi dehşetle karşıladı. Hayvanların kendiliklerinden mi öldüğü, avlanarak mı öldürüldükleri belli değil.

İNSANLAR BU ACIMASIZ KATLİAMDAN RAHATSIZ OLACAK

Avların yasaklanması için faaliyet yürüten Eduardo Goncalves, “İnsanlar bu acımasız katliamdan rahatsız olacaktır. Nesli tükenmekte olan hayvanlardan bahsediyoruz” dedi.

Polis, depo sahibinin kaçakçılık veya çevre suçlarıyla suçlanabileceğini ancak henüz tutuklanmadığını bildirdi.

Hayvan hakları kuruluşu PETA’nın yöneticisi Elisa Allen da “Egzotik hayvan parçalarının satışı, dünyada suç örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarından biridir. Bu kirli ticaretin bedelini de hayvanlar ödüyor” diye konuştu.

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