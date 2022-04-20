Türkiye Gazetesi

Kanada İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede yıllık enflasyon oranı mart ayında yüzde 6,7'ye ulaştı. Bu oranın Ocak 1991'den bu zamana kadar tüketici fiyat endeksinde yıldan yıla kaydedilen en yüksek artış olduğu ifade edildi. Ekonomi çevrelerinin beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, şubat ayında yüzde 5,7 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

ANA ETKEN PETROL

Açıklamada, artışın en önemli sebebinin petrol fiyatları olduğu belirtildi. Ülkede benzin fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,8 arttığına işaret edilerek "Benzin fiyatlarındaki artış enflasyon hesaplamalarından çıkarılsaydı, oran yıllık bazda yüzde 5,5 olacaktı" değerlendirmesi yapıldı.

EN ÇOK SÜTÜN FİYATI ARTTI

Enflasyona, son yıllarda hızla artan emlak piyasası, tedarik zinciri kısıtlamaları ve petrol ile gıda fiyatlarını etkileyen Ukrayna'daki savaşın etkili olduğu kaydedildi. Mart ayında en yüksek fiyat artışlarının süt, yumurta ve makarnada gerçekleştiği belirtildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTTİ

Kanada Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yıl daha fazla faiz artırımı yapılacağına dair uyarılarla gösterge faiz oranını yüzde 0,5'ten yüzde 1'e yükseltmişti. Ekonomi çevreleri, Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem'in "Enflasyon çok yüksek. Daha yüksek faiz oranlarına ihtiyacımız var" sözlerinden hareketle, gösterge faiz oranının yüzde 2 ve üzerine çıkacağı değerlendirmesinde bulunuyor.

RUSYA'DA ENFLASYON SON 20 YILIN ZİRVESİNDE

Rusya da savaş ve sonrasında uygulanan yaptırımlar sebebiyle büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor. Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre Batılı ülkelerin yaptırımları sebebiyle ürün fiyatlarında 9-15 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti. Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşirken yıllık enflasyon da 0,2 puan artarak Şubat 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,62'ye çıktı. Uzmanlar, enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını tahmin ediyor.

Biden'dan 'enflasyon ve akaryakıt zamları açıklaması: Putin'i işaret etti Joe Biden, ABD'de son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ileri sürdü.

Fransa’da enflasyon oranı, 1986'dan bu yana en yüksek seviyesinde Fransa’da Mart ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 4.5'e yükselmesinin ardından ülkede 1986 yılından bu yana en yüksek enflasyon oranına ulaşıldı.