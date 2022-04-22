Türkiye Gazetesi

​Ukrayna savaşı sonrası Rus oligarklara yönelik yaptırımlar başladı. Bu durum sonrası acı olaylar baş gösterdi. İspanya Girona şehrinin Lloret de Mar yerleşim yerinde 20 Nisan'da, Novatek adlı doğalgaz firmasının başkan yardımcısı olan 55 yaşındaki Sergey Protosenya, evinde eşi (53) ve kızını (16) bıçakla öldürdü. Ardından da intihar etti.

Protosenya'nın Fransa'da yaşayan oğlu, ailesinden haber alamayınca Girona'daki eve gelip içeride cesetleri gördü ve durumu polise bildirdi.

Bu olay aile içi olarak yansıtıldı. Ancak aynı tarihte bu defa Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti. Bir başka Rus oligark olan, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı ve eski üst düzey Kremlin yöneticisi Vladislav Avayev de eşi ve küçük kızını öldürerek canına kıydı.

Oligarkların yaptırımlar sonrası bunalıma girdiği düşünülüyor.

Fiji, Rus oligarkın 325 milyon dolarlık süper lüks yatına el koydu! Mürettebat göz altına alındı Pasifik Okyanus’un güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki "Amadea" adlı yatına el koydu. Fiji Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise yatın tüm araştırmaları yapıldıktan sonra Fiji kıyılarından ayrılacağı kaydedildi.

Oligarkların 118 milyar dolar serveti yaptırıma girdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sürerken Avrupa Birliği de Rusya'ya karşı 4. yaptırım paketini onayladı. Bu paket ile Rusya'nın 3,3 milyar avro gelir kaybetmesi bekleniyor.

Rus oligarkları yaptırımların hedefinde: Servetleri en az 118 milyar dolar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal 20. Güne girdi. Batılı devletlerin Rusya’ya yönelik yaptırımları Rusya’da ‘oligarkları’ da hedef aldı.