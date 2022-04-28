Türkiye Gazetesi

Amerikan askerleri, Türkiye’nin Ekim 2019’da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’ndan kısa süre önce Rakka’da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor.

Rusya’nın son aylarda Rakka’da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sahadaki etkinliğini daha da hissettirmeyi hedefleyen ABD, son 1 aydır Rakka il merkezine 7 km uzaklıktaki 17. Alay ile 50 km uzaklıktaki Tabka Askeri Havaalanı’ndaki üslerine yeniden dönme çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı askeri aracın yanı sıra 9 Bradley tipi zırhlı muharebe aracı ve onlarca ABD askeri, Rakka’da konuşlanılacak noktalara sevk edildi.

ABD, Türkiye’nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen önce boşalttığı Suriye'deki iki üssünü yeniden faaliyete geçirme kararı aldı.

Tabka Askeri Havaalanı’nı aktif kullanan ABD, Rakka’daki askeri kargo uçaklarıyla da tahkimatını güçlendiriyor. ABD güçleri, bölgedeki varlığının İran destekli terörist gruplarca hedef alınmasının ardından yıl başından itibaren Haseke, Deyrizor ve Rakka’daki üslerini takviye etmeye başladı.

Washington, bu üs ve askeri noktalara son 4 ayda yüzlerce TIR dolusu askeri malzeme taşıdı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Fırat'ın doğusundaki bazı üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Amerikan dergisi yazdı: ABD Suriye’den de çıkacak ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına yakınlığı ile bilinen Foreign Policy dergisi, Amerika’nın Afganistan gibi Suriye’den tamamen çekileceğini iddia etti.

ABD Suriye'deki ekmek krizinden Esad rejimini sorumlu tuttu ABD, Suriye'deki ekmek krizinden Beşşar Esad rejimini sorumlu tuttu.

ABD Suriye'de alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı ABD güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki doğal gaz sahası yakınlarına alçak irtifa hava savunma füze sistemi konuşlandırdı.