Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye’de, Fırat nehrinin doğusunda ABD, batısında ise Rusya’nın himaye ettiği PKK/YPG terör örgütü 25 bin kilometre karelik alanı işgal etti. Kandil tarafından atanan isimlerin yönettiği terör yapılanması gerçekleştirdiği eylemlerle 7 bin 500’den fazlı Suriyeli sivili katletti. Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan raporda bu sayının sadece tespit edilen isimlerden ibaret olduğu, kaçırılan ve halen kayıp durumda olanlar ve terör hâkimiyetindeki bölgelerde yeterli şartlar oluşmadığı için kayıt altına alınamayanlar ile sayının bu 10 bini geçtiği belirtiliyor.

SON SALDIRI AFRİN’E

Son dönem Türkiye içerisinde eylem kabiliyetini büyük oranda kaybeden PKK, daha önceki dönem Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sergilediği vahşeti Suriye’ye taşıdı. Savunmasız köy ve şehir merkezlerini vuran PKK’nın son hedefi Afrin Şifa Hastanesi oldu. Afrin şehir merkezine 15 kilometre mesafedeki Keştear bölgesindeki Şifa Hastanesi’ne atılan havan topu saldırısında 18 sivil can verdi. Afrin Sağlık Müdürü Ahmet Hacı gazetemize yaptığı açıklamada PKK/YPG’nin alçak saldırısında yaralanan 45 kişiden bazılarının durumunun ciddi olduğunu, yeni doğan, göz ve acil servislerinin tamamen harabeye döndüğünü söyledi.

KATLİAM 2015’TE BAŞLADI

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, PKK/YPG’nin Ocak 2015’ten Nisan 2021’ye kadar gerçekleştirdiği terör eylemlerinin kurbanları büyük oranda kadın ve çocuklardan oluşuyor. Söz konusu rapora göre sadece Rakka, Haseke, Deyrizor ve Menbiç’te yapılan PKK terör eylemlerinde 953’ü çocuk ve 613’ü kadın olmak üzere 4 bin 947 sivil hayatını kaybetti. Bu saldırılar daha çok uzaktan kumanda edilen bombalar, canlı bomba eylemleri ve sivil yerleşkeleri hedef alan füze ve havan saldırıları olduğu belgelendi. PKK’nın katliam raporunda TSK-ÖSO işbirliği ile terörden arındırılan bölgeler dışında kalan Suriye topraklarında ki vahşet tablosu şu şekilde oluşuyor:

∂ Halep: 409’u çocuk ve 256’sı kadın 1.924 ölü.

∂ İdlib: 269’u çocuk 214’ü kadın 1.603 ölü.

∂ Deyrizor: 109’u çocuk ve 72’si kadın 644 ölü.

∂ Rakka: 84’ü çocuk 43’ü kadın 407 ölü.

∂ Haseke: 82’si çocuk ve 28’i kadın 369 ölü.

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KURTARILAN BÖLGELERDE 2 BİN 600 KİŞİ KATLEDİLDİ

Suriye İstikrar Heyeti’nin bölge geneli saldırı ve kayıplara yönelik çalışmasında elde edilen verilere göre ise Afrin, Tel Abyad, Azez, Çobanbey, Mare, El-Bab, Cerablus, Aktarin ve Resülayn’ı hedef alan terör saldırılarında 2 bin 600 kişi hayatını kaybetti. Terör vahşetine dönük raporlarda en dikkat çeken nokta ise ölüm biçimlerinin çoğunda naaşların tanınmaz derecede yanmış olmaları. Yine bir diğer önemli husus, bu eylemler için, pazar, okul, hastane ya da insanların en yoğun olduğu cadde ve sokakların seçilmesi.

Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıyı 'şiddetle lanetledi' Dışişleri Bakanlığı, YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan Afrin'de bir hastaneye yaptığı ve çok sayıda sivilin öldüğü saldırıyı "şiddetle lanetledi."

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