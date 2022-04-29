Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Batılı devletlerin tüm yaptırımlarına rağmen Rusya bölgede ilerleyişini sürdürdü. Rusya akşam saatlerinde yine Ukrayna’nın başkenki Kiev’e saldırdı.

Rus tanklarının terkedilmiş görüntüleri savaşın başından beri ciddi bir sorun olarak ortaya çıktı. ABD merkezli düşünce kuruluşu Rand Corporation ve İngiltere merkezli Uluslarası Stratejik Araştırma Enstitüsü’ne göre Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başında 2.700 tankı vardı. Savaşın ilerleyen günlerinde ise Rus tanklarının imha edilmiş ve terk edilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinin başında 2.700 tankı vardı. Savaşın ilerleyen günlerinde ise Rus tanklarının imha edilmiş ve terk edilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna, Rusya’nın yaklaşık olarak 1000 civarında tank kaybettiğini duyurdu. İmha edilen tankların yanı sıra bazılarının terk edilmiş halde bulunduğuna dair iddialar öne sürdü. Rus tanklarının terkedilmesinde ise bambaşka bir iddia ileri sürüldü. Buna göre, tankların tasarımlarında ölümcül tasarım hatası tankları ‘yürüyen tabutlar’ haline getirdi. Moskova Ukrayna savaşı için Sovyet döneminden kalma tankları kullandı ve bu tankların ölümcü tasarım hatası bulunuyor. Bu hata tanklarda Batı tanklarının aksine silindir hazneye 40 adet mermi istifleniyor ve tanklar olası kazalara karşı savunmasız hale geliyor. Temel sorun tankların herhangi bir ateşleme yaptığındaki vuruşu haznede zincirleme reaksiyona neden oluyor ve tanktaki tüm mühimmatlar patlamaya başlıyor.



Yeni Amerika Güvenliği Merkezi’nden danışman Sam Bendett CNN’e yaptığı açıklamada, Rus tanklarındaki ölümcül temel sorunun tasarım hatası olduğunu vurguladı ve "Reaksiyona neden olan herhangi bir vuruş mühimmatı ateşleyerek büyük bir patlamaya neden olur ve taret tam anlamıyla havaya uçar" dedi.

PUTİN ASKERLERİ BİLE BİLE ÖLÜME Mİ GÖNDERDİ?

Rus tanklarındaki bu ölümcül hata Çeçen Savaşında araçlara daha az mermi koyarak tank kayıplarının önüne geçildi. Fakat Ukrayna’daki savaşta böyle bir önlem alınmadı tanklara olabildiğince mühimmat yüklendi.

Savunma sanayii analisti ve eski İngiliz Ordusu subayı Nicholas Drummond tanklarda meydana gelebilecek bu ölümcül tasarım sorununun mürettabat üyelerinin kurtulma şansının neredeyse olmadığını belirtti ve "İlk saniyede çıkamazlarsa küle dönerler" dedi. Bu durum Putin’in bu hatayı bile bile ölüme gönderdiği yorumlarına yol açtı.

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