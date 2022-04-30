Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin meselelerin barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan, Ege’de tansiyonu yükseltmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ilk olarak 26 Nisan’da Türk hava sahasını altı defa ihlal etti. Bununla kalmayan Yunan uçakları, Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan’da da devam etti. Belirtilen tarihteki ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dâhil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi. İhlallerine sonradan yine devam eden Yunan unsurlarına Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan’ın son üç günlük yoğun ihlallerinin ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

‘BAŞARI’ RAHATSIZLIĞI

Türkiye’nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde daima uluslararası hukuk ve iyi komşuluk kapsamında meselelerin diyalogla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın Türkiye’nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine her fırsatta yaptığı provokasyonları sürdürdüğüne dikkati çekti. Her üç günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen tarafın Yunanistan olduğuna işaret eden kaynaklar “Yunanistan’ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir” dedi. Türkiye’nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok daha etkili hâle gelmesinin Yunanistan tarafında büyük rahatsızlık oluşturduğunu aktaran kaynaklar “Türkiye’nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır” tespitinde bulundu.

OLDUBİTTİYE MÜSAADE YOK

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: Hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bakan Akar: Yunanistan'a dostluk eli uzattık Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın 23 adanın 16'sını silahlandırdığını söyledi. Bakan Akar, silahlanmanın kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek "Komşumuz Yunanistan’a, samimi olarak uzattığımız bu dostluk elini tutun diyoruz" dedi.

Yunan komando uçakta asılı kaldı, o anlar kameralara da yansıdı Yunan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Paraşüt Komando Birliği'nden bir askerin atlayışını gerçekleştirdiği esnada paraşütü açıılmadı. Talihsiz komando dakikalarca uçakta asılı kalırken o anlar kameralara da yansıdı.