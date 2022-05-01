Türkiye Gazetesi

Irak'ta nisan ayının başından bu yana görülen kum fırtınası bugün de etkisini gösterdi. Ülkenin başkenti Bağdat ile güneyinde etkili olan kum fırtınası sebebiyle 400 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerde nefes darlıiğı şikayeti görüldü.

Öte yandan, geçen hafta kum fırtınası yüzünden 5 kişi hayatını kaybetmiş, 717 kişi de hastanelik olmuştu. Uçuşlar iptal olmuş meteoroloji uzmanlarının hava durumu tahminleri yapmasına yasak getirilmişti.

Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı Suudi Arabistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle kentte gökyüzü turuncuya boyandı.

Toz fırtınası Türkiye'ye yeni kuş türü getirdi Türkiye'de görülen 496. kuş türü çöl kulaklı toygarı oldu. Hatay'da ilk defa gözlemlenen bu kuş, toz rüzgarı ile geldi.