Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 2. ayında Rus saldırıları tüm hızıyla devam ederken işgal edilen Ukrayna için destek çalışmalarıda sürüyor. Savaş başladığından bu yana Ukrayna'ya destek veren ülkelerden biride İngiltere'ydi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, desteğini sürekli olarak dile getirmiş ve daima Ukrayna'nın yanında olacağını söylemişti.

Ukrayna'da savaş sürerken Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürekli olarak sahada askerlerle beraber görüntülenmiş ve kameralar karşısına sivil bir şekilde çıkmıştı. Zelenskiy'nin bu süre içinde sürekli olarak giydiği haki rengi polar ise çok konuşulmuştu. İşte o polar Londra'da Ukrayna için düzenlenen bir bağış toplama müzayedesinde 90 bin sterline satıldı.

MÜZAYEDEYİ JONHSON YÖNETTİ

Müzayede bizzat Başbakan Johnson tarafından yönetildi. Johnsın giysinin 50 bin sterlinlik başlangıç ​​fiyatından çok daha yüksek bir fiyata gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Tate Modern'de Rusya saldırıları altında olan Ukrayna'ya insani yardım için bağış etkinliğinde neredeyse iki katına satıldı.

Ukraynalı gazetecinin ölümü Zelenskiy' yıktı! 'Bedelini ödeyecekler' Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov’un hayatını kaybettiği belirtildi. Makhov’un ölümünden sonra yayınladığı videoda konuşan Zelenskiy, ‘Rusya bunun bedelini ödeyecek’ dedi.

Zelenskiy: Erdoğan ile müzakere sürecini görüştük Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı.

Zelenskiy'den Mariupol açıklaması Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Mariupol'ün büyük bir kısmının kontrolü Ruslarda, ancak kentin bir kısmında hala Ukrayna askerleri var." dedi.