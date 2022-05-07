Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor.

Rus ordusu son olarak Ukrayna'nın Luhansk kentinde 90 sivilin bulunduğu okulu hedef aldı.

GÖÇÜK ALTINDAN 30 KİŞİ ÇIKARILDI

Luhansk Valisi Sergey Gayday saldırının ardından yaptığı açıklamasında, " Irkçılar Belogorovka köyünde bir okula hava saldırısı düzenledi. Bu köyde son zamanlarda sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rus katiller bugün sivil vatandaşlara karşı savaştılar ve neredeyse tüm köy halkının saklandığı okulu vurdular. Yaklaşık 90 kişinin bulunduğu okulda göçük altından 30 kişi çıkarıldı. Kurtarma operasyonu sürüyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduklarını açıkladı Ukrayna, Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisini vurduklarını duyurdu.

Ukrayna açıkladı: Yılan Adası'nda Rusya hava savunma sistemi vuruldu Ukrayna ordusu Yılan Adası’nda konuşlanan Rusya’ya ait hava savunma sistemlerini hedef alarak operasyonla beraber vurdu.