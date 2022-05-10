Türkiye Gazetesi

ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı. Biden, Kongrenin onayını alan 2022 Ukrayna Ödünç Verme-Kiralama Yasası'nı Oval Ofis'teki imza töreni ile onayladı.

ABD Bakanı Joe Biden, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan yasayı imzaladı.

Burada yaptığı konuşmada Biden, "ABD, ülkelerini ve demokrasilerini Putin'in zalim savaşına karşı savunma mücadelelerinde Ukraynalıları desteklemektedir." dedi.

YASA 1941'DE KULLANILMIŞTI

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

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Ukrayna Rusya'nın yeni hedefini açıkladı! Tanklar Donbas için harekete geçti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Rus ordunun Ukrayna’nın başketi Kiev’e kadar ilerleyişi sonrası bölgede yoğun çatışma yaşanmıştı. Ukrayna halkı Kiev’de büyük bir direniş göstererek haftalarca süren kuşatmaya rağmen Ruslar kenti düşüremedi.