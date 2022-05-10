Türkiye Gazetesi

335 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Musk, Twitter'da ilk icraatlarından biri eski ABD Başkanı Donald Trump'a kıyak geçmek olacak.

"AHLAKİ DEĞİL"

Ünlü iş adamı Musk, Trump’ın Twitter’daki yasağını kaldıracağını söyledi. Söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

TRUMP NEDEN ENGELLENDİ?

Twitter'ın eski sahipleri, Donald Trump'ı, ABD Kongresi'ni basan kişilere "vatansever" demesi üzerine engelleme kararı almıştı. Trump, bu sosyal medya platformunu başkanlığı döneminde sıkça kullanıyordu.

Twitter'a Instagram özelliği: Akrabalardan kaçmak isteyenler görünmez olacak Sosyal medya platformu Twitter, ‘Circle’ isimli yeni bir özelliği test etmeye başladı. Instagram’daki Yakın Arkadaşlar seçeneğine benzeyen özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri tweetleri yalnızca Circle grubuna eklediği kişilere açık yapabilecek.

Bill Gates'ten Elon Musk'a olay sözler: Twitter'ı daha da kötüleştirebilir Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları halen devam ediyor. 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya devini satın almak üzere anlaşma imzalayan Musk parayı denkleştirmeye çalışırken, sosyal medya platformunun geleceğine yönelik soru işaretleri kafaları karıştırıyor.

Elon Musk'tan Twitter kararı: Kimlere ücretli olacağını açıkladı Sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyon dolara satılan alan Elon Musk, platformda 'ücretli kullanım'a geçiş olabileceğinin sinyallerini verdi. Tesla patronu Musk, şirket ve hükümetler için Twitter'ın 'cüzi ücretleri' olabileceğini açıkladı.